¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè101ÏÃ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬Æ¯¤¯Ãæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬È¯³Ð
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£2·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè101ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£
¡¡äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼¹É®³èÆ°¤Ø¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Âè100ÏÃ¡£
¡¡Âè101ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ËÀº¤ò¤À¤¹¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ë¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ä¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬Æ¯¤¯·§ËÜÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾æ¡Ê¿ùÅÄÍëÎÛ¡Ë¤ÈÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¸ý»ß¤á¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆü¸å¤¢¤Ã¤µ¤ê¥È¥¤¿¤Á¤Ë³Ø¹»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¯¥Þ¡Ê²ÆÌÜÆ©±©¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Èµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·¡¢ÃÓÏÆÀéÄá¡¢¿ùÅÄÍëÎÛ¡¢Æü¹âÍ³µ¯Åá¡¢ÂçÀ¾¿®Ëþ¡¢²ÆÌÜÆ©±©¡¢½ÈÀî¥¢¥È¥à¡¢¶¶ËÜ½ß¤é¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë