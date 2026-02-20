²ÏÌîËüÎ¤Æà¡¢¿·¶Ê¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤âÈ¯É½¡ª
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦²ÏÌîËüÎ¤Æà¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¶õµ¤¤òÄÏ¤à¥¿¥¤¥È¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥à¡£Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¥ê¥º¥à¤È¥®¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤à¡¢»×¹Í¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿ÈÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢²ÏÌîËüÎ¤Æà¤é¤·¤¤¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢Ìîµå¤ÎÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¡á¡È±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡É¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£ÃÏÌ£¤Ë¸«¤¨¤ëËèÆü¤Ç¤â¡¢Åê¤²½Ð¤µ¤º¤Ë½àÈ÷¡Êset up¡Ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£°Å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë°ìåß¤Î¸÷¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤ë¡Ö³Ë¡×¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¤À¡£
¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£15¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤ÎÌÀÆü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ØÂ£¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥»¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡×
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://big-up.style/kpzFwk73uC
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
²ÏÌîËüÎ¤Æà¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖMore! Morning Arch¡×
2026Ç¯5·î30Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§shibuya HOME
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é18:30
¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²ÏÌîËüÎ¤Æà¡Ê¤«¤ï¤Î ¤Þ¤ê¤Ê¡Ë
Âè4²óÁ´ÆüËÜ¥¢¥Ë¥½¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÂçºåÂç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMorning Arch¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢ æè¡Ù¤ä¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬¡¼¡£
PlayStation®4 ¸þ¤±RPG¡ØNieR:Automata¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWeight of the World¡¿²õ¥ì¥¿À¤³¦¥Î²Î¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¥ã¥ó¥È¥é¥¤¡×¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¡£¶áÇ¯¤ÏÌîµå´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤âÁý¤¨¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¤¤ë¡£
