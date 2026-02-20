Sir Vanity¡ßÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¡2man Live¡ÖSir Vanity presents "Mixtape#1" feat.Soma Saito¡×¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥é¥¤¥ÖÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ë·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Sir Vanity¤ÈÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤Î2man Live¡ÖSir Vanity presents ¡ÈMixtape#1¡É feat.Soma Saito¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¤¬·èÄê¡£2·î20Æü(¶â)20»þ¤è¤ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÈMixtape#1¡í¤Ï2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡¦3·î8Æü(Æü)¤Î2DAYS¡¢TACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ç³ÆÆü1¸ø±é¤º¤Ä³«ºÅÍ½Äê¡£Sir Vanity¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÇß¸¶Íµ°ìÏº¤ÈÃæÅç¥è¥·¥¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î·¬¸¶À»¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕÂçÀ»¤Î4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2017Ç¯¡¢SACRA MUSIC¤è¤ê¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾¼Ô¸Ä¡¹¿Í¤Î¸òÎ®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²óÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¤·¤¿¡£DAY1¡¢DAY2¤È°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Sir Vanity presents ¡ÈMixtape#1¡É feat.Soma Saito
https://sir-vanity.com/live/
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:30¡¿³«±é 18:30¡¡¢¨21:00º¢ ½ª±éÍ½Äê
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 15:00¡¿³«±é 16:00¡¡¢¨18:30º¢ ½ª±éÍ½Äê
²ñ¾ì¡§TACHIKAWA STAGE GARDEN
½Ð±é¡§Sir Vanity¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ°Êý¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥ê¡¼¥Ê¸åÊý ¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬ÀÊ¡¡12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3³¬ÀÊ¡¡9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡¡8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä
https://eplus.jp/saitosoma/sirvanity/
¢¨ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ÏÈ¯Çä»þ´Ö¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡2026/02/20(¶â) 20:00 ¡Á ³Æ¸ø±é ³«±é30Ê¬¸å¤Þ¤Ç
»ÙÊ§ÊýË¡¡¡¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡¦Pay-easy
¡¦Åö¼õÉÕ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¼õ¼è¤Ï¥¤¡¼¥×¥é¥¹ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Þ¥Á¥±¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ë¤Ï¥¤¡¼¥×¥é¥¹¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://eplus.jp/sf/guide/eplusapp
¥¹¥Þ¥Á¥±¤´ÍøÍÑ¥¬¥¤¥É¡ÊÂÐ±þÃ¼Ëö¤â¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
https://eplus.jp/sf/guide/spticket
Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡×¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://sir-vanity.com/live-info/2195/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á13:00/14:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¸ø±éÌ¾¤â¤´µºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý°Ê³°¡¢ÆÃ¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Sir Vanity ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://sir-vanity.com/
ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.saitosoma.com/