TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡ÙÂè7ÏÃÁÞÆþ²Î¡ÖReBreathe¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª³Ú¶ÊÀ©ºî¤È²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ëLIN¡ÊMADKID¡Ë¤È²Î¾§¤Ë»²²Ã¤·¤¿Machico¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Âè18²óMFÊ¸¸ËJ¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¿·¿Í¾Þ¡ÔÍ¥½¨¾Þ¡Õ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ø¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò´©¡Ë¡Ô¿·ºî1°Ì¡Õ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±»ôÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¡£TOKYO MX¡¦BSÆü¥Æ¥ì¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦WOWOWÂ¾¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè7ÏÃ¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆOA¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³Ú¶Ê¡ÖBreathe¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÖReBreathe¡×¤ÏÆ±TV¥¢¥Ë¥á¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤â¼ê³Ý¤±¤¿LIN¡ÊMADKID¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¡£Âè4ÏÃÁÞÆþ²Î¡ÖBreathe¡×Æ±ÍÍ¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿MADKID¤ÎLIN¤ÈÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëMachico¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡£¡ÖBreathe¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤£²¿Í¤Î²ÎÀ¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À§Èó¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡ãLIN¡ÊMADKID¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖReBreathe¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ï¡¢Âè4ÏÃ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖBreathe¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
À¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡É¤³¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢Âº¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬ÊÌ¤ì¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò´Ñ¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Machico¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ãMachico¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥ê¥º¥à¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢LIN¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥È¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBreathe¡×¤¬°î¤ì¤ë´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖReBreathe¡×¤Ï¾¯¤·Í¾Çò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¾¯¤·Í¥¤·¤µ¤ä½À¤é¤«¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¡ÖReBreathe¡×
²Î¡§Machico¡¢LIN (MADKID)
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§LIN (MADKID)
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È°ìÍ÷
https://shibouyugi.lnk.to/ReBreathe
Âè4ÏÃÁÞÆþ²Î
¡ÖBreathe¡×
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È°ìÍ÷
https://shibouyugi.lnk.to/Breathe
OP¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö¢ÌErsterbend¡×
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È°ìÍ÷
https://lin-mdkd.lnk.to/Ersterbend
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù
TOKYO MX¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢WOWOWÂ¾¤Ë¤Æ¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡£
Netflix¤Û¤«³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þÇÛ¿®¡£
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
TOKYO MX¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü23:30¡Á
£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü25:00¡Á
¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü25:30¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü25:30¡Á
TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü26:00¡Á
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü26:45¡Á
AT-X¡¡Ëè½µÌÚÍËÆü22:30¡Á
ÅìËÌÊüÁ÷¡¡Ëè½µÌÚÍËÆü25:35¡Á
WOWOW¡¡Ëè½µ²ÐÍËÆü25:00¡Á
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§±»ôÍ»Ö¡ÊMFÊ¸¸ËJ¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¡¿KADOKAWA´©¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤Í¤³¤á¤¿¤ë
´ÆÆÄ¡§¾åÌîÁÔÂç
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§hewa
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹ÅÄ³¨Î¤
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÂçÄÍ·Ì²Ö¡¡¾®¾¾ÁïÂÀ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹õ´ä±à²Ã
¿§ºÌÀß·×¡§·ËÌÚº£Î¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÂ¼²ÅÇî
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¶áÆ£¿µÍ¿
ÊÔ½¸¡§µÆÃÓÀ²»Ò ¾®Ìî»û·Ë»Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¾®¾ÂÂ§µÁ
²»¶Á¸ú²Ì¡§»³ÅÄ¹á¿¥
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
²»³Ú¡§¾¾ËÜ½ß°ì
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ç¥£¡¼¥ó
OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¢ÌErsterbend¡Ù
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê ¡§LIN (MADKID)
ED¥Æ¡¼¥Þ¡Øµ§¤ê¡Ù
²Î¡§Æ£ÀîÀé°¦
¡ÚCAST¡Û
Í©µ´¡§»°±ºÀé¹¬
¶â»Ò¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¸ãºÊ¡§¿¥Éô¤Ï¤ë¤«
¸æ¾ë¡§ÅÚ²°Íû±û
ÍõÎ¤¡§µÜËÜÐÒ²ê
Ë¨²«¡§°¤ÉôºÚÅ¦»Ò
Çò»Î¡§°ËÆ£ ÀÅ
¡ÔSCRAP BUILDING ¡Õ
¸ÀÍÕ¡§¼ã»³»í²»
ÌÓ»å¡§´Ý²¬ÏÂ²ÂÆà
ÃÒ·Ã¡§ÅÄÊÕÎ±°Í
¸æ¾ë¡§ÅÚ²°Íû±û
¡Ô GHOST HOUSE ¡Õ
ÀÄ°æ¡§ËÜÂ¼ÎèÆà
¶â»Ò¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¹õÅü¡§º´Æ£¿º²Æ
¹ÈÌî¡§ÅÄÂ¼ËÓ¿´
ÅíÇµ¡§Àî¸ýè½Æà
(C)±»ôÍ»Ö¡¦¤Í¤³¤á¤¿¤ë/KADOKAWA/¡Ö»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://shiboyugi-anime.com