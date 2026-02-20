¡ÖSmile day'S ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡§ÄÔ »í²»¡Êºî»ì²È¡Ë
¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Smile day¡ÇS¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ë¤¬¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤È½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Smile day¡ÇS¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºî²È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
º£²ó¤Ïºî»ì²È¡¦ÄÔ »í²»¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖSmile day¡ÇS ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ã¤¦Êý¤¬²Î¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç³Ú¶ÊÄó¶¡¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕÂóÌé¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºî¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢²¾²Î¤«¥·¥ó¥»¥á¥í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤«Ä°¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¡¼¥Þ¤È¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¡¼¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤ÊÉôÊ¬¤«¤éºî»ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤¬°ìÈÖ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£ºî²È³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
´°À®¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ç²¿½½²ó¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃµ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ÎÃæ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºî»ì¤Î¾ì¹ç¡¢Äó½Ð´ü´Ö¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¼«Ê¬¤Î¶Ê¤Î¾ì¹ç¤Ï²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Äó¶¡¤Î¾ì¹ç¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢´·¤ì¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó´¶³Ð¤¬ÄÏ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¡ºÀÚ¤òÌ£Êý¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Äó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤¿»þ¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢´¶ÁÛ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÀÎ¤Ï·ë²Ì¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¡È½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ²»³Ú¤òÄ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï°ìÈÖ²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤âºî¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤º¤Ã¤È²»³Ú¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·ë²ÌÅª¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶Ê¤â½ÐÍè¤ë¤·¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ìµ²æÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¼«Ê¬¤ÇÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤¤ì¤¤¤Ë½ÐÍè¤¿¤â¤Î¤è¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¼¤ÒÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¼«¿È¤â¼ÂÁ©¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢º£¡ªÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾ðÊó
¡ÖSmile day¡ÇS ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×
¡ã±þÊç»ñ³Ê¡ä
¡¦±þÊçÉôÌç¼«Í³¡Ê¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡§ÉÔÌä
¢¨ÆÃÄê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUJ3z8Lbo-5UZbUYaYaduGoP6hZFunuXmKw5EFjD5Gp4GzCA/viewform?usp=publish-editor
¢¨±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿2Ëç¡Ê¡¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¾åÈ¾¿È¡Ë¡¢¢Á´¿È 1Ëç¤º¤Ä¡Ë¤ÈºîÉÊ¥Ç¡¼¥¿¡Ê²»¸»¡¦²Î»ì¡¦±ÇÁüÅù¡¹¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×Åù¤ÎÍ¹Á÷¤Ç¤Î±þÊç¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026 Ç¯2 ·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î10 Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ã±þÊç¾å¤ÎÃí°Õ¡ä
¡¦¿³ºº·ë²Ì¤ÏÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿³ºº¾õ¶·¤äÁª¹Í·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²ÃÈñ¡¢Áª¹ÍÈñ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¿³ºº²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï³Æ¼«¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þÊç»ñÎÁ¤ÏÁª¹Í°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£