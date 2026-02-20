ÆþÌî¼«Í³¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡Ù¤Ç½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²ÎÃ´Åö·èÄê¡ª¿·¥¢¡¼¼Ì¡¦¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¾ÜºÙ²ò¶Ø¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤äÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÆþÌî¼«Í³¤¬¡¢4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢Èà¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£OP¼çÂê²Î¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¤Ï4·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ËÉ½Âê¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈCD¤Î¾ÜºÙ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤Ç¸¶ºî¤¬Ï¢ºÜÃæ¡¢ÅÅ·â¤Î¿·Ê¸·Ý(KADOKAWA)¤è¤êÈ¯´©¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ö¤Ä¤ÞÀèÆ§¤ó¤Ç¡×¤Ï¡¢¶¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÆþÌî¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÈøºêÍºµ®¡ÊGalileo Galilei¡ËÄó¶¡¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡£
ÆÃÅµDVD¤Ë¤Ï¡¢ÆþÌî¤¬²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ä¥È¥ë¥³¥é¥ó¥×¤Î¼êºî¤êÂÎ¸³¡¢³¹Ãæ¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤ä»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éËþµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±ÇÁüÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¤ÎÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆþÌî¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É½¾ðË¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¹¹¤Ë¡¢4·î¤è¤ê3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë²»³Ú³èÆ°¤òºÆ»ÏÆ°¸å½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖIRINO MIYU LIVE TOUR 2026 ¡ÈHumor is Human¡É¡×¤Î³Æ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤ÏÌÀÆü2·î20Æü(¶â)15»þ¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
ÆþÌî¼«Í³ ¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×
2026Ç¯4·î8ÆüÈ¯Çä
¡Ú¹ë²ÚÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§COZC-2310¡Á1
²Á³Ê¡§¡ï3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÆþÌî¼«Í³»£±Æ¡ª·ÈÂÓÍÑ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´3¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ¡Ë
¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§COCC-18324
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://irinomiyu.lnk.to/odorokinoko_ec
¡ãCD¡ä
M1.¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÈøºêÍºµ®¡¡ÊÔ¶Ê¡§Galileo Galilei
M2.¡Ö¤Ä¤ÞÀèÆ§¤ó¤Ç¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÈøºêÍºµ®¡¡ÊÔ¶Ê¡§Galileo Galilei
¡ãDVD¡ä
¡Ö¤ß¤æ¤µ¤ó¤Ý¡Á¶Ã¤¤Î»Ò¡Ê38ºÐ¡Ë¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¡Á¡×
CD¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
¡Ô¥¢¥¤¥á¥¤¥È¥°¥Ã¥ºÉÕ¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Õ
¡ÚÆþÌî¼«Í³¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¡Ú¹ë²ÚÈ×¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Û
¤Ö¤é¤µ¤¬¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¡¡¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¢¨¥µ¥¤¥º¡§Ìó7cm
¡ÚÆþÌî¼«Í³¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Û
Âî¾å¥ß¥Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼(4·î»Ï¤Þ¤ê)ÉÕ¡¡¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§¡ï3,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥×¥é¥±¡¼¥¹¡¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥µ¥¤¥º¡¿7Ëç¥»¥Ã¥È¡¿ÊÒÌÌ¥Õ¥ë¥«¥é¡¼
Å¹ÊÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§
¹ë²ÚÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
ÄÌ¾ïÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§
¹ë²ÚÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
ÄÌ¾ïÈ×¡ÄLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¥Í¥ª¥¦¥£¥ó¥°¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê) ¢¨2·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡¦¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§
¹ë²ÚÈ×¡Ä¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA
ÄÌ¾ïÈ×¡Ä¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈB
¡¦Amazon.co.jp¡§
¹ë²ÚÈ×¡Ä¹ë²ÚÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±(24cm¡ß24cm)
ÄÌ¾ïÈ×¡ÄÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¥á¥¬¥¸¥ã¥±(24cm¡ß24cm)
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Û
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È(Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê) ¢¨¥µ¥¤¥º54mm¡ß86mm
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡ÜÄÌÈÎ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¹ë²ÚÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý)
Áá´üÍ½Ìó´ü´Ö¡§2026/2/22(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¡Ú¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(CMS)¡Û
ÃêÁª¤Ç¹ç·×15Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ÆþÌî¼«Í³ Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¡õ¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥àÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È!
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026/3/1(Æü)23:59¤Þ¤Ç
ÅöÁª¿Í¿ô¡§¹ë²ÚÈ×¤´Í½Ìó¼Ô¡Ä10Ì¾ÍÍ¡¿ÄÌ¾ïÈ×¤´Í½Ìó¼Ô¡Ä5Ì¾ÍÍ
¡Ö¶Ã¤¤Î»Ò¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
3/22(Æü) Åìµþ¡§¤ªÅÏ¤·²ñ
4/18(ÅÚ) Âçºå¡§¤ªÅÏ¤·²ñ
5/23(ÅÚ) Åìµþ¡§¥È¡¼¥¯¡õ¤ª¸«Á÷¤ê²ñ
¾ÜºÙ¤ÏÆþÌî¼«Í³¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 ¡ÈHumor is Human¡É
2026Ç¯4·î13Æü(·î) 17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
Åìµþ¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£kanadevia¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î17Æü(¶â) 17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
Âçºå¡§Zepp Osaka Bayside
2026Ç¯5·î1Æü(¶â) 17¡§00³«¾ì¡¿18¡§00³«±é
Ê¡²¬¡§Zepp Fukuoka
Lencore²ñ°÷Àè¹Ô¡¦HMV¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷Àè¹Ô
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2·î20Æü(¶â)15:00¡Á2·î23Æü(·î¡¦½Ë)23:59
https://l-tike.com/irinomiyu/
¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÃêÁªÀè¹Ô
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û2·î20Æü(¶â)15:00¡Á2·î25Æü(¿å)23:59
https://l-tike.com/irinomiyu/
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡×
2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
ÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¤Î´ÉÍý¿Í¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÆïÌÚÌ«¡£
¤½¤³¤Ï¡¢°Îî¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Êª·ï¡Ä¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë°Îî¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª
À¶¤á¤é¤ì¤¿ÆïÌÚÅ¡¤Îµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¿À¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
¤ªÎÙ¤Î»³¿À¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Û¤Î¤Ü¤ÎÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡¢¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÆïÌÚÌ«¡§ºäÅÄ¾¸ã
»³¿À¡§Æ£¿¿½¨
¥»¥ê¡§ÆÁÎ±¿µÇµÍ¤
¥È¥ê¥«¡§¼÷ÈþºÚ»Ò
¥¦¥Ä¥®¡§¾®»ÔâÃ¶×
É÷¿À¡§ÃæÅç¥è¥·¥
Íë¿À¡§¾®ÎÓÂçµª
ÇÅËáºÍ²ì¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¤¨¤ó¤¸¤å¡ÊÅÅ·â¤Î¿·Ê¸·Ý/KADOKAWA´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ox
´ÆÆÄ¡§´ØÌî´Ø½Å
½õ´ÆÆÄ¡§»³ÆâÎË
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¾®ÎÓÍº¼¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°æ¥Î¾å¥æ¥¦»Ò¡¦Ìî´ÖÀé²ì»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÆâÆ£·ò
Èþ½ÑÀßÄê¡§Âì¸ý¾¡µ×
¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´
ÊÔ½¸¡§ÄÚº¬·òÂÀÏº
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÉÙºê°ÉÆà
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
Ï¿²»Ä´À°¡§¾®¸¶µÈÃË¡¦°¤ÉôÃÒ²Â»Ò
²»¶Á¸ú²Ì¡§º´Æ£Íý½ï
²»¶ÁÀ©ºî¡§HALF H¡¦P STUDIO
²»¶ÁÀ©ºîÃ´Åö¡§ïÐ»³ÀéÂå¡¦»³ÅÄÍªµ®
²»³Ú¡§R¡¦O¡¦N
²»³ÚÀ©ºî¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§JUVENAGE
À½ºî¡§¡Ö¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ãÆþÌî¼«Í³¡ÊIRINO MIYU¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2001Ç¯±Ç²è¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¥Ï¥¯Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤Î¿áÂØ¤âÂ¿¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¼Í¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¤Ï¡¢¿áÂØ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡ØDUNE¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¸À¤ÎÍÕ¤ÎÄí¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¡Ù¡ØONE PIECE¡Ù¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¸µÈà¤Î°ä¸À¾õ¡×¡¢ÉñÂæ¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡Ø¾Ã¼º¡Ù¡ØÏ²¿Í³¹¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
(C) 2025 ¤¨¤ó¤¸¤å/KADOKAWA/¡Ö¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆþÌî¼«Í³¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://columbia.jp/irinomiyu-uuu/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿À¤ÎÄíÉÕ¤ÆïÌÚÅ¡¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kusunokitei.com/