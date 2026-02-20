¥¢¥Ë¥á¶È³¦¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¡ª¤³¤Î»Ø»ß¤Þ¤ì¡ª¡ÖSmile day'S ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Smile day¡ÇS¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ë¤¬¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤È½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¿³ºº°÷¤Ë¤ÏÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ëÊý¤òÉý¹¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
±þÊçÉôÌç¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢ºî»ì²È¡¢ºî¶Ê²È¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¡¢Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒÉÔÌä¡ª
¥¢¥Ë¥á¶È³¦¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¡ª¤³¤Î»Ø»ß¤Þ¤ì¡ª
¡ãSmile day¡ÇS¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºî²È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò ¸ø³«Ãæ¡ª¡ä
¡¦ÄÔ »í²»¡¿ºî»ì²È
https://www.lisani.jp/0000302616/
¡¦YAMATSU¡¿ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê²È
https://www.lisani.jp/0000302619/
¡ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾ðÊó
¡ÖSmile day¡ÇS ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×
¡ã±þÊç»ñ³Ê¡ä
¡¦±þÊçÉôÌç¼«Í³¡Ê¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡§ÉÔÌä
¢¨ÆÃÄê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUJ3z8Lbo-5UZbUYaYaduGoP6hZFunuXmKw5EFjD5Gp4GzCA/viewform?usp=publish-editor
¢¨±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿2Ëç¡Ê¡¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¾åÈ¾¿È¡Ë¡¢¢Á´¿È 1Ëç¤º¤Ä¡Ë¤ÈºîÉÊ¥Ç¡¼¥¿¡Ê²»¸»¡¦²Î»ì¡¦±ÇÁüÅù¡¹¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×Åù¤ÎÍ¹Á÷¤Ç¤Î±þÊç¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026 Ç¯2 ·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î10 Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ã±þÊç¾å¤ÎÃí°Õ¡ä
¡¦¿³ºº·ë²Ì¤ÏÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿³ºº¾õ¶·¤äÁª¹Í·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²ÃÈñ¡¢Áª¹ÍÈñ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¿³ºº²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï³Æ¼«¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þÊç»ñÎÁ¤ÏÁª¹Í°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£