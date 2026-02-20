¡ÖSmile day'S ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡§YAMATSU¡Êºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê²È¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Smile day¡ÇS¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¡Ë¤¬¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤È½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢Smile day¡ÇS¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºî²È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
º£²ó¤Ïºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê²È¡¦YAMATSU¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖSmile day¡ÇS ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
»ä¤¿¤Á¤Ï¸½ºßÉ×ÉØ2¿Í¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤ÏÆ±¤¸²»³Ú¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿²»³ÚÀ©ºî²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤È¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë2¿Í¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¤½¤Î²»³ÚÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Ç¥¤¥º¤È¹çÊ»¤·¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºî¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³Ú¶Ê¤ÎºÎÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥³¥ó¥Ú¤Ë½Ð¤¹³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ó¥¸¡¦ºî»ìÃ´Åö¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¡¦MIXÃ´Åö¡×¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¶Ê¤Ï³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆÀ°Õ¤ÊÊý¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¶Ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤º¥á¥í¥Ç¥£¤È¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤òÆ±»þ¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥È¥íºîÀ®¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸ºî¶È¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬´°À®¸å¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼Ï¿¤ê¡¦²¾²ÎºîÀ®¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªMIX¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¸å¤ÏÀèÊý¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎºîÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºî²È³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äó¶¡ºî²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁê¼ê¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤Ç¤¹¡£ÄùÀÚ¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤É¤ò2¿Í¤Ç·è¤á¤Æ¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï½¤Íå¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
À©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´¶ÁÛ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ´ÑµÒ¤ÎÊý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿»þ¤Ç¤¹¡£
´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÁá¤µ¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¥á¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ú¤ËÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£1¶ÊÄó½Ð¤·¤¿¤é¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¼¡¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
ºî²È¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯ÎðÀ©¸Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤º¤É¤³¤«¤Ç²Ö³«¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½êÂ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ä°¤±¤ÐÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥³¥ó¥Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËºÎÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤¹¤ë°ÕÍß¤Ë¼«Éé¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾ðÊó
¡ÖSmile day¡ÇS ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2026¡×
¡ã±þÊç»ñ³Ê¡ä
¡¦±þÊçÉôÌç¼«Í³¡Ê¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡§ÉÔÌä
¢¨ÆÃÄê¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¢²»³Ú½ÐÈÇ¼Ò¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUJ3z8Lbo-5UZbUYaYaduGoP6hZFunuXmKw5EFjD5Gp4GzCA/viewform?usp=publish-editor
¢¨±þÊç¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿2Ëç¡Ê¡¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê¾åÈ¾¿È¡Ë¡¢¢Á´¿È 1Ëç¤º¤Ä¡Ë¤ÈºîÉÊ¥Ç¡¼¥¿¡Ê²»¸»¡¦²Î»ì¡¦±ÇÁüÅù¡¹¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×Åù¤ÎÍ¹Á÷¤Ç¤Î±þÊç¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊç½¸´ü´Ö¡ä
2026 Ç¯2 ·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î10 Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ã±þÊç¾å¤ÎÃí°Õ¡ä
¡¦¿³ºº·ë²Ì¤ÏÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿³ºº¾õ¶·¤äÁª¹Í·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²ÃÈñ¡¢Áª¹ÍÈñ¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¸å¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¿³ºº²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï³Æ¼«¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡¦Ì¤À®Ç¯¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±þÊç»ñÎÁ¤ÏÁª¹Í°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£