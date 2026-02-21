°ÙÂØÁê¾ì¤Þ¤È¤á£²·î£±£¶Æü¤«¤é£²·î£²£°Æü¤Î½µ
¡¡£±£¶Æü¤«¤é¤Î½µ¤Ï¡¢±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬Í¥Àª¡£¡ÖÆüÊÆ¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Îº¹¡×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼å¤¤GDP¡¢CPI¤Î¿¤ÓÆß²½¤ò¼õ¤±¤¿Æü¶ä¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤¬±ß¤ò²¡¤·²¼¤²¡¢µÕ¤ËÊÆ¶âÍ»Åö¶É¤Î¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È°ìÏ¢¤Î¶¯¤¤ÊÆ»ØÉ¸¤¬¥É¥ë¤ò»Ù¤¨¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ£²¡¥£°¤Î³«»Ï¤ÇÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤¬±ß°Â¤ËºîÍÑ¤¹¤ëÌÌ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Î¼å¤¤¸ÛÍÑÅý·×¤¬¥Ý¥ó¥ÉµÞÍî¤ò¾·¤¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÎ®¤ì¤«¤é±ß¹â¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤¬°ì»þ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ»¤¤ÍÉ¤êÌá¤·¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÏÀ¯³Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥¤¥º¤¬¾è¤Ã¤¿¡£ÊÆ¡¦¥¤¥é¥ó³Ë¶¨µÄ¤Î¿ÊÅ¸¤È¶ÛÄ¥¤¬¸òºø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸¶Ìý¹â¤ä¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÉÌÌ¤´¤È¤Ë¿À·Ð¼Á¤ÊÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤¿¤À¡¢´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤Î±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Ë¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ê£±£¶Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢±ß°Â¤¬Í¥Àª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°8»þ50Ê¬¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂè4»ÍÈ¾´üGDPÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Á°´üÈæ¥×¥é¥¹0.1%¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç¥×¥é¥¹0.2%¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡ÊÁ°´üÈæ¥×¥é¥¹0.5%¡¢Ç¯Î¨¥×¥é¥¹1.6%¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ëÄãÄ´¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼å¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ÏÅöÌÌº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ßÇä¤ê°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°½µËö¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Î¼å¤µ¤«¤é¥É¥ëÇä¤ê¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ152.60Á¬Âæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ï152.62ÉÕ¶á¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¡¢GDPÈ¯É½Ä¾¸å¤Ë¤Ï153.10Âæ¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì»þÅª¤Ë153±ß³ä¤ì¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó±ßÇä¤ê´ðÄ´¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢153.25ÉÕ¶á¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²óÉü´üÂÔ¤«¤é¹ë¥É¥ë±ß¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤âÅìµþ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÅìµþÁáÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎGDPÂ®ÊóÃÍ¤¬Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛ¤¬¡Ö¼óÁê¤«¤éÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÍ×Ë¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿Áá´üÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÃÍ¤ò153.64ÉÕ¶á¤Ø¤È¿¤Ð¤·¡¢ÅìµþÁáÄ«¤Î°ÂÃÍ¤«¤é¤ÏÌó1±ßÉý¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í±ß¤¬182±ßÂæ¾è¤»¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤¬209±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤â¸®ÊÂ¤ß±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥»ÑÀª¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿±ßÇä¤ê¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¼è°úºàÎÁ¤Ë¤ÏË³¤·¤¯¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ä¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡¡NY»Ô¾ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Î½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー¤ËÈ¼¤¤¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓºÄ·ô»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÍ×ÄÌ²ß¥Ú¥¢Á´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤Î¶¯¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï153±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ê¡¢½µÌÀ¤±¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Î152.62ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¤¿Î®¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·µ¬¤Î¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤Ë·ç¤±¡¢Âç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â1.1858¤«¤é1.1878ÉÕ¶á¤Î¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ°°ÕÇö¤ÎÅ¸³«¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤äÍ×¿ÍÈ¯¸À¤¬°ÙÂØÁê¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òº¸±¦¤¹¤ë¤¬¡¢µÙ¾ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ®Æ°À¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã²¼¤·¡¢³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤È¤â¤Ë¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Þ¤Þ¡¢´×»¶¼è°ú¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÅ¤«¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê£±£·Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÎ®¤ì¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ±ß¹âÍ¥Àª¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï153.40Âæ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤â¤ß¹ç¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ä«Êý¤Ë¤Ï°ì»þ153.76ÉÕ¶á¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢µÞÂ®¤Ê¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤Ø¤ÈÁê¾ì¤¬È¿Å¾¤·¤¿¡£154±ß¼êÁ°¤ÎÇä¤ê¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤äÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤¬Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍøÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¹ñºÄÇã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ±ßÇã¤¤¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â±ßÇã¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¥É¥ë±ß¤Ï153.00¼êÁ°¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼ÃÍ¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß152.80Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸®ÊÂ¤ß±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¥æー¥í±ß¤Ï181.03ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï208.05ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê£±£¶Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢±ß°Â¤¬Í¥Àª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°8»þ50Ê¬¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÂè4»ÍÈ¾´üGDPÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢Á°´üÈæ¥×¥é¥¹0.1%¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç¥×¥é¥¹0.2%¤È¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡ÊÁ°´üÈæ¥×¥é¥¹0.5%¡¢Ç¯Î¨¥×¥é¥¹1.6%¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ëÄãÄ´¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼å¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ÏÅöÌÌº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤ê¡¢±ßÇä¤ê°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°½µËö¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤Î¼å¤µ¤«¤é¥É¥ëÇä¤ê¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ152.60Á¬Âæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½µÌÀ¤±¤Ï152.62ÉÕ¶á¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤·¡¢GDPÈ¯É½Ä¾¸å¤Ë¤Ï153.10Âæ¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì»þÅª¤Ë153±ß³ä¤ì¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤Ó±ßÇä¤ê´ðÄ´¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢153.25ÉÕ¶á¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥æー¥í±ß¤ä¥Ý¥ó¥É±ß¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²óÉü´üÂÔ¤«¤é¹ë¥É¥ë±ß¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê±ß°Â¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤âÅìµþ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢±ßÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÅìµþÁáÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎGDPÂ®ÊóÃÍ¤¬Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛ¤¬¡Ö¼óÁê¤«¤éÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÍ×Ë¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿Áá´üÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤¬Èò¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÃÍ¤ò153.64ÉÕ¶á¤Ø¤È¿¤Ð¤·¡¢ÅìµþÁáÄ«¤Î°ÂÃÍ¤«¤é¤ÏÌó1±ßÉý¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æー¥í±ß¤¬182±ßÂæ¾è¤»¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤¬209±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¥¯¥í¥¹±ß¤â¸®ÊÂ¤ß±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤¬Äì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥»ÑÀª¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿±ßÇä¤ê¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î¼è°úºàÎÁ¤Ë¤ÏË³¤·¤¯¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤ä¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¡¡NY»Ô¾ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Î½ËÆü¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥Ä¥Çー¤ËÈ¼¤¤¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓºÄ·ô»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÍ×ÄÌ²ß¥Ú¥¢Á´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤Î¶¯¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï153±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ê¡¢½µÌÀ¤±¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢»Ô¾ì¤Î152.62ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¤¿Î®¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·µ¬¤Î¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤Ë·ç¤±¡¢Âç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â1.1858¤«¤é1.1878ÉÕ¶á¤Î¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ°°ÕÇö¤ÎÅ¸³«¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»ØÉ¸¤äÍ×¿ÍÈ¯¸À¤¬°ÙÂØÁê¾ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òº¸±¦¤¹¤ë¤¬¡¢µÙ¾ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÎ®Æ°À¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã²¼¤·¡¢³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤È¤â¤Ë¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Þ¤Þ¡¢´×»¶¼è°ú¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÅ¤«¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê£±£·Æü¡Ë
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÎ®¤ì¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ±ß¹âÍ¥Àª¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï153.40Âæ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤â¤ß¹ç¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ä«Êý¤Ë¤Ï°ì»þ153.76ÉÕ¶á¤òÉÕ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢µÞÂ®¤Ê¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤Ø¤ÈÁê¾ì¤¬È¿Å¾¤·¤¿¡£154±ß¼êÁ°¤ÎÇä¤ê¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤äÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤¬Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍøÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¹ñºÄÇã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ±ßÇã¤¤¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â±ßÇã¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¥É¥ë±ß¤Ï153.00¼êÁ°¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼ÃÍ¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß152.80Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸®ÊÂ¤ß±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¥æー¥í±ß¤Ï181.03ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï208.05ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£