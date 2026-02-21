¡Ö»°´§²¦¼Ô¡×µÜ¸¶·òÅÍ¡¢¡Ö£Ö£µÀï¡×¤Ç²ñ¼Ò¤ÎÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ö¿ä¤·¡×¤ò½ä¤ê°ìÉôÇÞÂÎ¤Ë¸«²ò¤òÇ÷¤ë¡Ö¤ª¤¤¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦»×¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡×¡Ä£²¡¦£²£³ÂçÅÄ¶èÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£³Æü¡Ê¸á¸å£²»þ¥´¥ó¥°¡Ë¤ËÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç£³Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¤¬ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤È£µÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡££±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÎ¾¼Ô¤Ï²ñ¸«¤·¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤ËÄ©¤à¥¸¥å¥ó¤¬¡Ö²¶¤ÏºòÇ¯¤Î£¹·î¤Ë¡¢¤³¤ÎµÜ¸¶·òÅÍ¤Ë»°´§¥Ù¥ë¥È¤òÍî¤È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÌ²¤ì¤¿Æü¤Ï°ìÅÙ¤¿¤ê¤È¤â¤Ê¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤ì¤Û¤É¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¤³¤È¤«¡£¤¢¤¢¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤¬»°´§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¯Æü¤ò¤À¡£µÜ¸¶·òÅÍ³Ð¸ç¤·¤í¡££²·î£²£³Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¡¢ºÇ¶¯¤ÎÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¡££Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï¡¢ÂçÅÄ¶èÂç²ñ¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡Ø£Ä£Ï£Ï£Í¤ÎÆü¡ÙÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÂç²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬£Ä£Ï£Ï£Í¤ÎÆü¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤¿¤À»ö·ï¤âµ¯¤¤¿¡£Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÁ°¤Ë¾þ¤é¤ì¤ëµðÂç´ÇÈÄ¡£¤½¤Á¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¸«¤¿¤«¡©²¿ÅÙ¤â²¶¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡£¤³¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿ä¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢»°´§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ÇÈÄ¤Ê¤ó¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¤µ¤¢¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¡£²¶¤Ïº£Æü¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£³§ÍÍ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼µÜ¸¶·òÅÍ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤éµ»ö¤Ë¤·¤ÆÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤À¤í¡©¤À¤«¤éº£Æü¤Î¤³¤Î²ñ¸«¤Îµ»ö¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¤¤¤¤¤Ê¡£Â¿¾¯ÏÃ¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ËÊÔ½¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²ñ¼Ò¤¬ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò¿ä¤¹¤Î¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¡£²ñ¼Ò¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤¿¤«¤é¡£¤¿¤À¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¿ä¤·¤ÇÍê¤à¤¾¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Ö²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë±þ±ç¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢µÜ¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¡©²¶¤¬±þ±ç¡©¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§ÍÍ¤Ë¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©²ñ¼Ò¤¬ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò¿ä¤¹¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢Â¾¤ËÍê¤ì¤ë¤È¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡©³§ÍÍ¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£³§ÍÍ¤¬µÜ¸¶·òÅÍ¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À£²·î£²£³Æü¤ÏÅöÆü¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡£Íê¤ß¤Þ¤¹¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Í×µá¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¸¶¤Î²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉÔËþ¤ò¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²ñ¼Ò¤â¤³¤Î²¶¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤Ë»°´§¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²¶¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇµÜ¸¶¤Ï¼ÁÌä¤·¤¿°ìÉôÇÞÂÎ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦»×¤¦¤ó¤À¤è¡ªÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¤Ï´ÇÈÄ¤ËºÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ºÜ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Î¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤è¡£ºÜ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤ê¡Ö¤¤¤¤¤«¡©µÜ¸¶·òÅÍ¤ò¿ä¤¹µ»ö¤ÎÊÔ½¸¤·¤í¡×¤ÈÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£²¡¦£²£³ÂçÅÄ¶èÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ËÜÅÄÎµµ±¡¡£Ö£Ó¡¡Âç¿¹ËÌÅÍ
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ÀÄÌøÎ¼À¸¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡¢°ÂóîÍ¦ÇÏ¡¡£Ö£Ó¡¡°æ¾åÎ¿¡¢¿¿Áú·ýéË¡¢°¤Éô»ËÅµ
¡¡¢§£Ç£Á£Ï£Ò£Á¡¡£Ô£Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼Ô¡¦´ØËÜÂç²ð¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦æ±Íò
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡ÀÆÆ£¥ì¥¤Éüµ¢Àï¡¡£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
ÀÆÆ£¥ì¥¤¡¢¡É¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡ÉÅÚ°æÀ®¼ù¡¢¥»¥Ë¥ç¡¼¥ëÀÆÆ£¡¢ÂçÀÐ¿¿æÆ¡¡£Ö£Ó¡¡Ä¬粼¹ë¡¢°²Ìî¾ÍÂÀÏº¡¢¥¶¥¤¥ª¥ó¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡¥¼¥ó¥Ë¥Á£Ê£ò¡¥¥¿¥Ã¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡£±²óÀï¡¡»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé
ÅÄÂ¼ÃË»ù¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¡£Ö£Ó¡¡´Ø»¥â«ÂÀ¡¢¤µ¤¯¤À¤È¤·¤æ¤
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡Æ±
£Í£Õ£Ó£Á£Ó£È£É¡¢¾®Æ£¾ÂÀ¡¡£Ö£Ó¡¡µÈ²¬À¤µ¯¡¢¿ÊÍ´ºÈ
¡¡¢§À¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦¿ÛË¬Ëâ¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼Ô¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡£ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó