¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£²£°Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃ£¸£¶£µ¤Î£¶°Ì¤Ç¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¦¹âÌÚ¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú
¡¡¡½ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÈ´¤¤¤¿·ë²Ì¡£
¡¡¡ÖÄ¹µ÷Î¥Àª¤¬£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¶¤á¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤ÐµîÇ¯¤ÎÀ¤³¦µ÷Î¥ÊÌ¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï½ã¿è¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¹¶¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¾å¤¬¤ê¡ÊºÇ¸å¤Î£±¼þ¡Ë¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¼é¤ê¤è¤ê¹¶¤á¤ÎÊý¤¬¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹¶¤á¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥é¥¹¥ÈÈ¾¼þ¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ï¤Û¤ÜÌµ¿´¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢Æ°¤¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥´¡¼¥ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºòÇ¯¡¢º£Ç¯¤È¸åÈ¾¡Ê¤Î°Ý»ý¡Ë¤¬¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤Î½ç°Ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ËÄ©Àï¤·¤¿£´Ç¯´Ö¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤È¡Ø¤¢¤¢¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤º¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡×