¡È¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡É¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¼«Ì±¤¬ÃæÆ»¤Ë»²²Ã¸Æ¤Ó¤«¤±¤âÆ±°ÕÆÀ¤é¤ì¤º¡Ä»²À¯¤Ï¡ÖÆþ¤ì¤ëµ¤¤Ê¤¤¡×¶¦»º¸Æ¤Ð¤ì¤º

¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï20Æü¡¢ÃæÆ»¤Î²¬ËÜÀ¯Ä´²ñÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤È¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²ñµÄ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¬ËÜ»á¤ÏÉý¹¤¤ÅÞ¤Î»²²Ã¤Î¸¡Æ¤¤È¹ñ²ñ°Ê³°¤Ë²ñµÄ¤òÀß¤±¤ëÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¡¦²¬ËÜÀ¯Ä´²ñÄ¹¡§
»ä¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÅú¤¨¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¡£
19Æü¤ËÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±Ì±¼ç¤â²óÅú¤òÊÝÎ±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î°ÂÌîÅÞ¼ó¤Ï¡¢»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤Ò½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»²²Ã¤òÃÇ¤é¤ì¤¿ÅÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡§
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷¤ÎÊý¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡È¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê¼«Ì±Â¦¤Ï¡Ë¡ÖÆþ¤ì¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊÖÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¶¦»º¤Ë¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éÇÓ½ü¤·¤Æ°ìÂÎ¡¢²¿¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£