ºÚÆá¤µ¤ó¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡¡¹âÌÚ¤Î»Ð¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬20Æü¡¢½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ëå¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤ò¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£²òÀâ¼Ô¤Î»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË¬¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢²áµî2Âç²ñ¤Ç¶ä¤À¤Ã¤¿1500m¤Î½éÀ©ÇÆ¤¬ÌÜÉ¸¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡£»Ð¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤òÀï¤¦¾å¤Ç¡¢°ìÈÖ¶ì¤·¤¤4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤ËÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÈ¯Â¡£º£µ¨¤Ï½øÈ×¤ÎÉÔÄ´¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ç»°¤Ä¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Ëå¤òÊú¤Äù¤á¤¿ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î4Ç¯¤ÇÈþÈÁ¤ÏËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤è¤¯Àï¤¤È´¤¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£