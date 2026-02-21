Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢ºÊ¤È¤â¡ÈÃçÎÉ¤·¡ÉÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤¹¡¡26Ç¯¤ÎÃç¤Ç²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ê53¡Ë¤¬¡¢20ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°8¡§15¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæÎïÆà¡Ê45¡Ë¤È¤Î¡È´Ø·¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤é¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê¡ª¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæÎïÆà
¡¡Æ£ÌÚ¤ÈÅÄÃæ¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï26Ç¯Á°¡¢Í§¿Í¤¬²ñ¿©¤ÎÀÊ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¡£Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤éËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬ÎïÆà¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÎïÆà¤¬²È¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£ÌÚ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¤Ë¤¦¤Á¤Î°ìÈÖ¾å¤Î»Ò¤¬ÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©ÎïÆà¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ²Ù²ò¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Î½é¤á¤Æ¤Î1¿ÍÎ¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¼õ¤±¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¾¿Í¤µ¤ó¤Î¤´É×ºÊ¤¬1³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤Æ¡¢»ä¤Ï3³¬¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¡£²¼¤ò¸«¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È»äÀ¸³è¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£ÌÚÉ×ºÊ¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦ÎÏ¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
