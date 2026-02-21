13¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì80Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¡ÄÄäÇñÃæ¤ÎÍ·µùÁ¥¤Ë²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¡Öµ¥Å«ÌÄ¤é¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
20Æü¡¢»°½Å¸©¤ÎÄ»±©»Ô²¤ÇÍ·µùÁ¥¤Ë²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»±©»Ô¤Î¹ñºêÄ®²¤Ç20Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢²ßÊªÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿Í·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿60ºÐ¤«¤é85ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ13¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤À¤Ã¤¿84ºÐ¤È67ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤¿Æ±¶È¼Ô¡§
¡ÊÁ¥¤¬¡Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë½Ö´Ö¤â¸«¤¿¡£¡Ö´í¤Ê¤¤´í¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÀþ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â±þÅú¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê²ßÊªÁ¥¤Ë¤â¡Ëµ¥Å«ÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÃÙ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ïº£¸å¡¢»ö¸ÎÄ´ºº´±¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£