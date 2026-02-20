¤É¤ó¤Ê°û¤ßÊª¤Ç¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¡©Í½ËÉ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¿©¤ÙÊª¤â²òÀâ¡ª
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤êÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆâ²Ê¼À´µ¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢¹³²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¡×¤È¤Ï¡©
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤Ï¡¢°ÂÀÅ»þ¤Î¼ê¤Î¿Ì¤¨¤äÆ°ºî¤Î´ËËý¤µ¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤òÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤È¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÍÉÂÎ¨¤Ï10Ëü¿Í¤¢¤¿¤ê100¿Í～300¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£40ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤ÎÈ¯¾É¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï£±Ç¯´Ö¤Ç£±£°£°£°¿Í¤Ë1.6¿Í¤¬È¯¾É¤·¡¢65ºÐ°Ê¾åÁ´ÂÎ¤Ç100¿Í¤Ë1¿ÍÄøÅÙ¤¬È¯¾É¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍÉÂÎ¨¤Î¹â¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¸¦µæ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌôÊª¼£ÎÅ¤«¤é¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÎÅË¡¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²áµî¤ÎÊó¹ð¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤É¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¿©¤ÙÊª
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÀµ³Î¤ÊÉÂ°ø¡¦ÉÂÂÖ¤Ï½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³ÎÎ©¤·¤¿Í½ËÉË¡¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´Ñ»¡¸¦µæ¤Ê¤É¤«¤éÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー
¥³ー¥Òー¤Ï¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¤Ç¤â¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ä¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¦C¡¦E¤Ê¤É¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤ÏÍ¸úÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÏÃæ³¤¿©¡¦MIND¿©
ÃÏÃæ³¤¿©¤Ï²ÌÊª¡¢ÌîºÚ¡¢Æ¦Îà¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢µû¡¢°ì²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÀÝ¼è¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ç¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÈÀÖ¿È¤ÎÆù¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿©»ö¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÍÕÊªÌîºÚ¤ä¥Ù¥êー¤ÎÀÝ¼è¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤â¤Î¤òMIND¿©¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¦µæ¤«¤é¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈ¯¾É¤ä¿Ê¹Ô¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÍ½ËÉË¡
¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÀÝ¼è
¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÀÝ¼è¤ÏÆÃ¤ËÃËÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤ò1Æü2ÇÕ°Ê¾å°û¤àÃËÀ¤Ï¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬50¡ó¼åÄã²¼¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³ー¥Òー¤ò°ûÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤ê¡¢ÃÙ¤é¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»öÎÅË¡
ÃÏÃæ³¤¿©¤äMIND¿©¤Ê¤É¤Î¿©»öÎÅË¡¤Ï¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ä¿Ê¹Ô¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©»ö¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æù¿©¤äÆýÀ½ÉÊ¤ò¹µ¤¨¡¢ÌîºÚ¤äµû¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÌôÊª¼£ÎÅ
¹â·ì°µ¤Î¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ëACEÁË³²Ìô(¥ì¥Ë¥ó-¥¢¥ó¥®¥ª¥Æ¥ó¥·¥ó·ÏÁË³²Ìô)¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ëGLP-1¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¡¢¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë·ì¾É¤Î¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Á¥ó¤Ë¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è½¬´·(¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°)¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µÊ±ì
µÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏµÊ±ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤È¤ÎÊ£¿ô¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢µÊ±ì¤È¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¶¯¤¤´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥Á¥ó¤Ë¤è¤ë¿À·ÐÊÝ¸îºîÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤ÏÈ¯¾ÉÁ°¤«¤é¥Éー¥Ñ¥ß¥ó¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÊ±ì¤ËÈ¼¤¦²÷³ÚÊª¼Á¤ÎÊ¬Èç¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏµÊ±ì¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸¡Æ¤¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÊ±ì¤ÏÀå´â¤äÇÙ´â¤Ê¤É¤Î°À¼ðáç¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤ËÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ä¾©¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¾É¾õ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´Íý¼Ò²ñÅªÍ×°ø¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤¬¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾É¾õ¤È¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÁý²Ã¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÑÅÙ¤ÎÂ¿¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¸ÉÈ¯Îã¤âÂ¿¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉË¡¤Ï³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ÇÍ½ËÉ¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤òµ¿¤¦¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñー¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ï¡¢ÌôÊª¼£ÎÅ¡¦ÈóÌôÊªÎÅË¡¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤áÁá¤á¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤«¤é·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤ÇÍ½ËÉ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
