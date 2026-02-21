´Ú¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¡È¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡É¤¬½é¸ÞÎØ¤Ç2´§¡ª¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500m¤Ç¶â¶äÆÈÀê¡Ú¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò¤¬ºÆ¤Ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯É½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¿·À±¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬2´§¤Ëµ±¤¡¢¡ÈÀ¸¤¤ëÅÁÀâ¡É¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤È¤Ï¡Ä´Ú¹ñ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯Èþ½÷¤Î°µ´¬¥Ü¥Ç¥£
2·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500m·è¾¡¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤¬2Ê¬32ÉÃ076¤òµÏ¿¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¡¢½÷»Ò3000m¥ê¥ì¡¼¶â¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤º£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿¡£¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò3000m¥ê¥ì¡¼¤ËÂ³¤¡¢´Ú¹ñÁª¼êÃÄ¤Ëº£Âç²ñ3¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¶¥µ»½øÈ×¡¢¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë3¡Á4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò¤·¤Æµ¡²ñ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¥³¥ê¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥À¡¼¥É¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢5¼þÌÜ¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¦¥·¥²¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬Á°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Æó¿Í¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ä¤ê7¼þ¤Î»þÅÀ¡£¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÀìÇäÆÃµö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¤Ç2°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÂ¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß3°Ì¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÆâÂ¦¡¢¥¥à¡¦¥®¥ê¤¬³°Â¦¤ò¹¶Î¬¤·¡¢ÊÂ¤ó¤Ç1¡¢2°Ì¤ÎºÂ¤ò¾¸°®¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤ÏºÇ¸å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¡¢1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¡¢¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¶¥µ»¸å¡¢¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶»¤ËÊú¤«¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£Æó¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¥ê¥ó¥¯¤ò²ó¤ê¡¢´î¤Ó¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤Ï2023-2024¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁí¹ç1°Ì¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¼Ö¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡×¤«¤é¼è¤Ã¤¿¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¥ë¥ê¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¶â¥á¥À¥ë2¸Ä¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë1¸Ä¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¿·¥¨¡¼¥¹ÃÂÀ¸¤òÁ´À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¥¥à¡¦¥®¥ë¥ê¤È¤È¤â¤Ë¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¶ä¥á¥À¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÄÌ»»7¸Ä¡Ê¶â4¡¢¶ä3¡Ë¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ý½¸¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¿ô6¸Ä¤Î¥Á¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ª¡Ê¼Í·â¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ë¥ç¥ó¡Ê¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥Õ¥ó¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¤òÈ´¤¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î¸ÞÎØºÇÂ¿¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë