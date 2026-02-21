DEEN¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Î±ÇÁüºîÉÊ²½¤¬·èÄê¡ª´¶Æ°¤ÈÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò´°Á´¼ýÏ¿
DEEN¤¬¡¢4·î22Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØDEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£2·î21Æü¤è¤êÍ½Ìó¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¶Â±ã
2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡ØDEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-¡Ù¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶Â±ã¤ÇÁÔÂç¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤ò±ÇÁü¡ÊBlu-ray¡õDVD¡Ë¤È²»¸»¡ÊCD¡Ë¤ÇÁ´¶Ê´°Á´¼ýÏ¿¡£
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·¯¤À¤±¤òÃ¥¤¤µî¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆ·¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÍã¤ò¹¤²¤Æ¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò´Þ¤àDEEN¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¹½À®¡£
¶Â±ã¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤¬·ë½¸¤¹¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥¢Åìµþ¡Ê»Ø´ø¡§À¾Ã«Î¼¡Ë¡£²ÚÎï¤ÇÁÔÂç¤Ê¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡õ¥í¥Ã¥¯¤Î²ÚÎï¤ÊÍ»¹ç¤òÌ¥¤»¤ëDEEN¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢°ìÌë¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Á´ÀÊ¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·±ÇÁü²½¤ÎÍ×Ë¾¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¿¤áº£²ó¤Î±ÇÁüºîÉÊ²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡ÈDEEN The Best Symphonic¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëËÜºî¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.04.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØDEEN Premium Symphonic Concert -GRAND TRANSFORMATION-¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
DEEN OFFICIAL SITE
http://www.deen.gr.jp/