ËÌ³¤Æ»¶üÏ©Ä®¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡¢Âè27ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¤Î1ÅùÎ¦°Ó(40Âå)¤¬Éô²¼¤ËË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅùÎ¦°Ó¤Ï2025Ç¯2·îº¢¤«¤é5·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¶üÏ©ÃóÆÖÃÏ¤ÇÉô²¼¤ÎÂâ°÷¤ËÂÐ¤·¡¢Â½³¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ¿Ì¾¤Ë¤è¤ëÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢1ÅùÎ¦°Ó¤ÏË½¹Ô¤òÇ§¤á¤ÆÉô²¼¤Ë¼Õºá¤·¡¢µ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¦¼«¤ÏÄä¿¦36Æü¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶±û¿ÍÂè27ÉáÄÌ²ÊÏ¢ÂâÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤Î»ö°Æ¤ò¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¶µ°é¤òºÆÅÙÅ°Äì¤·¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È»ö°Æ¤òº¬Àä¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£