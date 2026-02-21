¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢Àè¿Ê¹ñÆþ¤ê¤Ø¾¦¼è°ú¤òÅÅ»Ò²½¡¡±£¤ìGDP¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡¢ÀÇ¼ýÇÜÁý¤â
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¶¦»ºÅÞ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë2045Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹â½êÆÀ¤ÎÀè¿Ê¹ñÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¡¢¸½¶â¤Ç¤Î¾¦¼è°ú¤òµ¬À©¤·¤ÆÅÅ»Ò²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÇÆ¨¤ì¤Ç²á¾¯¿½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Çä¤ê¾å¤²¤ä½êÆÀ¤òÊáÂª¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤Ç½êÆÀÀÇ¼ý¤ÎÇÜÁý¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡£±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ò¡Ø¸«¤¨¤ë²½¡Ù¤Ç¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£1·î¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤òµÄÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¥Ï¥Î¥¤»Ù¶É¡á¾¾²¼·½¸ã¡Ë
¡¡·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë¤Ï2025Ç¯6·î¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎGDPÈæ¤Î¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¡Ê2022Ç¯¡Ë¤¬1.7¡ó¤È¸øÉ½¤·¡Ö2019Ç¯¤ËÇ¼¤á¤¿¤Î¤ÏÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î3¡óÌ¤Ëþ¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£OECDÊ¿¶Ñ¤Î8.2¡ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¡£
¡¡Ãæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤Ï»ÅÆþ¤ì¤äÀßÈ÷Èñ¤Î¸½¶â¼è°ú¤ÇÆó½ÅÄ¢Êí¤òºîÀ®¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ä½êÆÀÀÇ¤ò²á¾¯¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¤Ï¤¶¤ë¤À¡£±£¤ì½êÆÀ¡¢»ñ»º¤¬·å³°¤ì¤ËÂ¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ï¶â»ý¤Á¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡ÊÀìÌç²È¡Ë
¡¡¶¦»ºÅÞ»ØÆ³Éô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¶â¤ÎÎ®¤ì¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÊáÂª¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£2025Ç¯6·î¡¢Ç¯¾¦10²¯¥É¥ó¡ÊÌó600Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÇÌ³Åö¶É¤È¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÈÎÇä»þÅÀ¾ðÊó´ÉÍý¡ÊPOS¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÅÅ»Ò¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹¤òµÁÌ³²½¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¸½¶â·èºÑ¤Î¾å¸Â¤ò2ÀéËü¥É¥ó¤«¤é500Ëü¥É¥ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ò¿ä¿Ê¡£ÀÇÌ³Åö¶É¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÀÁµá³Û¤Ê¤É¤òÄÉ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Î´°Á´¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆîÉô¥Û¡¼¥Á¥ß¥ó¤Ç´ë¶ÈË¡Ì³¤Ë·È¤ï¤ë¹©Æ£Âó¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Î¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ä»ö¶È¿½ÀÁ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤è¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾å¤Ç±£¤ì¤¿GDP¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ê4490¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¹ñÌ±Áí½êÆÀ¡ÊGNI¡Ë¤Ï2030Ç¯¤ËÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥È¡¼¡¦¥é¥à¶¦»ºÅÞ½ñµÄ¹¤Ï2024Ç¯¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢ÃÏÊý¾Ê¤ÎÈ¾¸º¤äÃæ±û¾ÊÄ£¤ÎºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¹ÔÀ¯¤Î¶áÂå²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£ÆîËÌ¹âÂ®Å´Æ»¤ä¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê·úÀß¤ÎÂç·¿¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤â¸¡Æ¤¡£À¤³¦¶ä¹Ô¤¬¹â½êÆÀ¹ñ¤Î»ØÉ¸¤È¤¹¤ëGNIÌó1Ëü3900¥É¥ëÃ£À®¤ÈÀè¿Ê¹ñÆþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºß¥Ï¥Î¥¤¤Î³°¸ò¶Ú¤Ï¡Ö¥é¥à»á¤Ï¿¿·õ¤À¡£¥Û¡¼¡¦¥Á¡¦¥ß¥ó¤ËÂ³¤¯Âè2¤Î·ú¹ñ¤ÎÉã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤ë¡£