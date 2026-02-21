ÆâÀîÀ»°ì»á¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ë¥¨¡¼¥ë
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëWBCÆüËÜÀïÁ´Éô¤ä¤ë¡ª½Ð¿Ø¤Þ¤Ç¤¢¤È2½µ´Ö¡ªWBC¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÀî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ»þÂå¤«¤é¼«¼ç¥È¥ì¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Àº£Èà¤ÎÊý¤¬ËÍ¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÈà¤Î°ìÈ¯¤Ë¤«¤±¤ë½¸ÃæÎÏ¡¢ÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë´é¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÈËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ´¶³Ð¡£ºòÇ¯¤ÏDH¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼é¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
