¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¤ÇÅ¾ÅÝ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼½÷»Ò³ê¹ß¡Ê8Æü¡Ë¤Ç·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¤·¡¢º¸µÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥Ü¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÄË¡¹¤·¤¤¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿41ºÐ¤Î¥Ü¥ó¤Ï¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ëº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ë¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï½øÈ×¤Ç·ã¤·¤¯Å¾ÅÝ¤·¤ÆÅÓÃæ´þ¸¢¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º¸µÓ¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤ËÊ£¿ô²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¢¥ë¥Ú¥ó³ê¹ß¤«¤éÌó2½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤Ë´°Î»¡£6»þ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¸«¤Æ¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢½¤Éü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤È¥Ü¥ë¥È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥±¥Ã¥ÈÀèÀ¸¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤Î²ð½õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ô¥£¥ª¥éÀèÀ¸¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö³°½ý¤¬¹ó¤¯¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÂà±¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¤¹¤°¤è¡£¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤à¤ï¡×¡Ö²ø²æ¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤ï¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Ü¥ë¥È¤À¤é¤±¤ÎÁÔÀä¤Ê¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀï»Î¤À¡×¡ÖÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤É¤ì¤Û¤É¤Ä¤é¤¤¤Î¤«ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¨¥°¥¤¹üÀÞ¤À¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¼£¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
