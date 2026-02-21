¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¡¢TV½Ð±é¤Ç¡ÖÃ¯¡©Ã¯¡©¡×¢ª¡Ö¤®¤ã¤¢¤¢¤¢¡×»×¤ï¤ºÀä¶«¤·¤¿¿ÍÊª¡¡ºäËÜ¡õÃæ°æ¤ò¾Ð´é¤Ë
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Ëü´¶¤Î¸ÞÎØ¥é¥¹¥È±éµ»¡£147.67ÅÀ¡¢¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤«¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡Ö¤®¤ã¤¢¤¢¤¢¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡¢ºäËÜ¤È¤È¤â¤ËÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èõ¸ý¿·ÍÕ¤¬½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¤ÈÃæ·Ñ¤ò·Ò¤¤¤À¡£ºäËÜ¡¢Ãæ°æ¤ÏºÇ½é¡ÖÃ¯¡©Ã¯¡©¡×¤ÈÈõ¸ý¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºäËÜÁª¼ê¡¢Ãæ°æÁª¼ê¡¢¿·ÍÕ¤Ç¤¹¡ª¡¡¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤®¤ã¤¢¤¢¤¢¡×¤ÈÀä¶«¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¡ÈÌÁÍ§¡É¤Ç¤¢¤ëºäËÜ¤Ë¡Ö3²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ï¡Ö´ñÀ×¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æº£²ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃå¼Â¤Ë4Ç¯¤´¤È¤ËÀ®ÀÓ¤¬¤³¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë