¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤ò°¦Ç¤ËÀßÄê¢ª¡Ø20:00¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¤Ë20Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÀ¼½Ð¤¿£÷¡×¡ÖÀäÂÐ¤ä¤í¤¦¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¤¿¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë²Ä°¦¤¤»Ñ¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
Åê¹Æ¤Ï¡¢X¤Ë¤Æ592Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤²¤¨wwwww¡×¡Ö¤³¤ì¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤ò°¦Ç¤ËÀßÄê¢ª¡Ø20:00¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¡Ù¡Û
´ã¶À»Ñ¡©¤Î¡Ö¤æ¤¿¡×¤¯¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤á¤«¤ï¤¤¤¤¤æ¤¿¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãã¥È¥éÇ¤Î¡Ö¤æ¤¿¡×¤¯¤ó¡£Æ±¤¸¤¯Ãã¥È¥é¤Î¡Ö¤Þ¤á¡×¤¯¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°¿À·Ð¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç´Å¤¨¤óË·¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤æ¤¿¤¯¤ó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÎÊÉ»æ¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡¢²Ä°¦¤¤1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö20:00¡×¤Î¡Ö00¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡¢¤æ¤¿¤¯¤ó¤Î¤ªÌÜÌÜ¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ¹ï¤¬¡Ö00¡×¤Î»þ¤Ë¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¡¢¤æ¤¿¤¯¤ó¤Î´ã¶À»Ñ¤ÎÊÉ»æ¼Ì¿¿¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²Ä°¦¤¤¤ªÌÜÌÜ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤æ¤¿¤¯¤ó¤Î»Ñ¤ËXÌ±¤â¥Û¥Ã¥³¥ê
»þ¹ï¤¬¡Ö00¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤æ¤¿¤¯¤ó¤ÎÊÉ»æ¼Ì¿¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤ÊÉ»æ¼Ì¿¿¤À¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï»þ¹ï¤¬¡Ö00¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡Ö00¡×¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤æ¤¿¤¯¤ó¤ÎÊÉ»æ¼Ì¿¿¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎXÌ±¤¬Çú¾Ð¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£Åê¹Æ¤Ï¡¢X¤Ë¤Æ20Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿XÌ±¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÀßÄê¤À¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤»ö¤ª¤³¤ê¤½¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤¦¤Á¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤á¤«¤ï¤¤¤¤¤æ¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¹µ¤¼Á¤Ê¤æ¤¿¤¯¤ó¡¦¤Þ¤á¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤¿¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤á¤«¤ï¤¤¤¤¤æ¤¿¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£