¡í¤Ø¤½Å·¡í¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿»ÒÇ¢ª£·Ç¯¸å¡Ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡Ø¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÊ¡¤è¤«£÷¡×¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÂ³½Ð
¤Ø¤½Å·»Ñ¤Ç¿²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤µ¤ó¤Î7Ç¯Á°¤È¸½ºß¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡©¸«¤ë¿ÍÁ´¤Æ¤Ë¡ØÊ¡¡Ù¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö7Ç¯´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê°¦¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤Í¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤·¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÊ¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤½¤¦ww¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§"¤Ø¤½Å·"¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿»ÒÇ¢ª£·Ç¯¸å¡Ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¡Ø¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¡Û
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é´°àú¤Ê¤Ø¤½Å·
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Ò¤Î¤Ç¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ¦ÂçÊ¡¡×¤¯¤ó¤Î7Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î¤Ø¤½Å·»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÌ¤¸ø³«Æ°²è¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
Æ°²è¤Ï2019Ç¯¡¢Åö»þ1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó¤¬¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ë¤â¤ªÊ¢¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤â¤Î¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Ø¤½Å·¤Ç´²¤°¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¿Í¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
7Ç¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃß¤¨¤¿Æ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó
¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢2026Ç¯¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡Ä¡¢¤É¤Éー¤ó¡ª²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ¤òÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤¯¤ë¤Ã¤È¤Ø¤½Å·¤Ë¤µ¤ì¤¿Æ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó¤Ï¡¢7Ç¯Á°¤è¤êÂç¤¤µ¤â¸ü¤ß¤â¤À¤¤¤ÖÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Û¥Ã¥È¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Üー¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸«»ö¤Ê³«¤¶ñ¹ç¤Ç¿Í¤Î¤è¤¦¡£7Ç¯¤ÇÆ¦ÂçÊ¡¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤¤â¤Ã¤Á¤ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤°¤¦¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ï¤º¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤Ï¤ª»®¤Î²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó¡¢¤ª¤ä¤Ä»®¤Î²»¤À¤±¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ÆÂ¨È¿±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥´µ»(?)¤òÈäÏª¡£¤´²ÈÂ²¤â¤¹¤´¤¤¤È´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿©¤¤¤·¤óË·¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¤´Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
7Ç¯´Ö¤Ç¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¡¤è¤«¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó¡£¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Î°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¾ð¤È¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤È¤Ç¤Õ¤¯¤Õ¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÊ¡¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¡ÖËÄ¤è¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ¡¤è¤«¡×¡¢°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤¯¤¾°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë♡Âº¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ªÆ¦¡Ä¤³¤Î»þ¤«¤é¤â¤¦¤°¤¦¤¿¤é¤ÎÃû¤·¤¬¡Äw¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÇ¯·î°Ê¾å¤ÎÊ¡¤È¹¬¤»¤òÃß¤¨¤Æ¤½¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¤ä¤«¤ËÊ¡¤è¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Ò¤Î¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5É¤¤ÎÇ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤´²ÈÂ²¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ø¤½Å·»Ñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢²Ä°¦¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Æ¦ÂçÊ¡¤¯¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡:YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤Î¤Ç¡×¤µ¤Þ
¼¹É®∶¤¯¤ë¤ß
ÊÔ½¸∶¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£