ÆüËÜ¤Î¤ª¹ñ¼«Ëý¤Ï¡Ä³ùÅÄÂçÃÏ¤¬¡ÈÆÈÆÃ²óÅú¡É¡¡°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¶õµ¤´¶¡Ö³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡×
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹³ùÅÄÂçÃÏ¤ÎÆÈÆÃ¤Ê²óÅú¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÆ±¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Î²óÅú¤¬¡¢¡Ö³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¼Â´¶¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤ÇÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë³ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì²óÅú¤·¡¢¤ª¹ñ¼«Ëý¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Èþ¿©¤Î¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£½êÂ°¤Î¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤Ï¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤È±þ¤¸¡¢Æ±¤¸¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É½êÂ°¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥¤¥·¥É¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥Ð¥²¥Ã¥È¤À¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ËÍ¤é¤ò¿©Ê¸²½¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë²ó¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ï¡ÖÁêËÐ¤È¤«¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢³ùÅÄ¤Ï¡Ö¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÊÖÅú¤ò¤·¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³ùÅÄ¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Ö³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¼Â´¶¤¹¤ë¤ó¤«¤Ê¡×¡ÖÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤³¤Î²óÅú¡×¡Ö¤Þ¤¸¤á¤«¤Ã¡ª¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ÆµÕ¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¸¤ï¤¸¤ïÍè¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë