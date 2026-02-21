¾×·â¥¢¥¦¥§¡¼ÀöÎé¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬·ºÌ³½ê¹Ô¤¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤Ç¡Ä°ÛÍÍ¤¹¤®¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ
¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê1Éô¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ÛÍÍ¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤Ç¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê1Éô¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡¦¥â¥¹¥¿¥ë¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤Æ1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥â¥¹¥¿¥ë¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î°ÛÍÍ¤µ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬·ºÌ³½ê¹Ô¤¤À¤è¡×¤È´Ø¿´¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿·èÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¤¥§¥ê¡¦¥Ö¥ê¥¤¥§¥°¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢1ÉôAC¥ß¥é¥ó½êÂ°¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃøÌ¾¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤Ï¶âÌÖ¤È¶âÂ°À½¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ºÌ³½ê¤Î¤è¤¦¤Ê°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ê±ÒÀ±ÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖESPN FC¡×¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¶âÌÖ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥¿¡¼ÀÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¤·¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´À¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÀßÈ÷¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ÛÍÍ¤µ¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£¡Öµ©Í¤Ê·Ð¸³¤À¤Í¡×¡Ö¶Ã¤¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬·ºÌ³½ê¹Ô¤¤À¤è¡×¡Ö¤ªÁ°¤é¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë