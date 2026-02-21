Â¾¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥½¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤è¤ê¤âÆ»ÆÁÅª¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì
¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½·÷¤ÇÉÔÆ»ÆÁ¤Ê¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¡¢¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¥¦¥½¤ò¿¿¼Â¤è¤ê¤âÆ»ÆÁÅª¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Selective (dis)honesty: Choosing overly positive feedback only when the truth hurts - Cantarero - 2026 - British Journal of Social Psychology - Wiley Online Library
Truth hurts: Prosocial liars perceived as more moral, study finds
https://phys.org/news/2026-01-truth-prosocial-liars-moral.html
¿Í´Ö¤ÏÂ¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥«¥¿¥¸¥Ê¡¦¥«¥ó¥¿¥ì¥í»á¤é¤Ï¡¢¾ï¤ËÀµÄ¾¤Ê¿Í¤äÂ¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡ÖÍ¥¤·¤¤¥¦¥½¡×¤ò¤Ä¤¯¿Í¤òÁÛÄê¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÀµÄ¾¤µ¤¬¼ÂºÝ¤É¤ÎÄøÅÙÂ¾¿Í¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥¿¥ì¥í»á¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÔÌ£¤¤ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¡×¤È¡ÖÎÁÍý¿Í¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤¦4¿Í¤Î¿ÍÊª¡×¤È¤¤¤¦²¾ÁÛ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¡¢Ìó900¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÈ¯¸À¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÄó¼¨¤·¤Æ´¶ÁÛ¤òµá¤á¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ÎÁÍý¿Í1¡§ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤ë
ÎÁÍý¿Í2¡§ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤
°Õ¸«¼Ô1¡§Î¾Êý¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯
°Õ¸«¼Ô2¡§Î¾Êý¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¡ÖÉÔÌ£¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¿¼Â¤ò¸À¤¦
°Õ¸«¼Ô3¡§ÎÁÍý¿Í1¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡¢ÎÁÍý¿Í2¤Ë¿¿¼Â¤ò¸À¤¦
°Õ¸«¼Ô4¡§ÎÁÍý¿Í2¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡¢ÎÁÍý¿Í1¤Ë¿¿¼Â¤ò¸À¤¦
Ä´ºº¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìó900¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÈ¯¸À¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ¯¸À¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¡¦°¤¤¡×¡ÖÌµ»üÈá¡¦¶¦´¶Åª¡×¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¡¦Æ»ÆÁÅª¡×¡ÖË½ÎÏÅª¡¦Ê¿ÏÂÅª¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ËºÇ¤âÆ»ÆÁÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²áÅÙ¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤¦¿Í¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°Õ¸«¼Ô1¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¼Ô4¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¸«¼Ô1¤È°Õ¸«¼Ô4¤ÎÆ»ÆÁÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3ÈÖÌÜ¤Ï¾ï¤Ë¿¿¼Â¤ò¸À¤¦°Õ¸«¼Ô2¤Ç¡¢ºÇ¤âÉÔÆ»ÆÁ¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ¸«¼Ô3¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¿Í¤Ë¤ÏÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¡¢ÈãÈ½¤Ç½ý¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÂÖÅÙ¤Î°ì´ÓÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤ÎÆ»ÆÁÅªÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥¿¥ì¥í»á¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅª¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¼õÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥¿¥ì¥í»á¤é¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤Î3¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°Õ¸«¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¡¢¤É¤Î°Õ¸«¤¬¤É¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤«¤ò»²²Ã¼Ô¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ë¤ÏÀµÄ¾¤µ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ËÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï58.9¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼õÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Í¥¤·¤¤¥¦¥½¤òµá¤á¤¿¿Í¤Ï14.7¡ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢´¶¼õÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°Õ¸«¼Ô¤¬Å¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í(19.2¡ó)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¸þ¤±(14.7¡ó)¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í(9.3¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê°Õ¸«(°Õ¸«¼Ô3)¤¬Å¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í(13.9¡ó)¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¸þ¤±(9.6¡ó)¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í(6.2¡ó)¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥¿¥ì¥í»á¤é¤Ï¡Ö2¤ÄÌÜ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê°Õ¸«¼Ô¤ÎÊý¤¬Í¥¤·¤¤¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯°Õ¸«¼Ô¤è¤ê¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤¬Â¾¿Í¤Ø°Õ¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¸·³Ê¤Ê°ì´ÓÀ¤è¤ê¤âÁê¼ê¤ØÇÛÎ¸¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ÎÊý¤òÆ»ÆÁÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£