¤µ¤¢¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ï¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµìÍ§ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡©¡¡£´»î¹ç¤Î¸«½ê
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£²£±Æü¡¢Á´¤Æ²Æì¸©Æâ¤Ç¤Î£´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£µð¿Í¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤È¸á¸å£±»þ¤«¤éÂÐÀï¤¹¤ë¡ÊÆáÇÆ¡Ë¡£µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ºê°Ë¿¥¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÁ°ÃæÆü¤Î±¦ÏÓ¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¸ÏÓ¡¦¥¥Ï¥À¤È±¦ÏÓ¡¦¥ê¥é¥ó¥½¤âÅÐÈÄ¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¥Ï¥À¤Èµð¿Í¤Î£´ÈÖ¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸µÆ±Î½ÂÐ·è¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Ï¡¢ÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡Ê¸á¸å£²»þ³«»Ï¡¢ËÌÃ«¡Ë¡£ÃæÆü¤Ïº¸ÏÓ¡¦ÂçÌîÍºÂç¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦Ã«Ã¼¾¸à¡ÊÆüÂç¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤«¤éº¸Åê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡¢³«Ëë£±·³Æþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ëÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡ºòµ¨ºÇ²¼°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡Ê¸á¸å£±»þ³«»Ï¡¢¶âÉð¡Ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ïºòµ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç£°¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¾ÌîÍ¦»Î¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë£±£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤¬¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£
¡¡ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë£Ä£å£Î£Á¤Ï¹Åç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡Ê¸á¸å£±»þ³«»Ï¡¢µ¹ÌîÏÑ¡Ë¡££Ä£å£Î£Á¤Ïº£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê£±£±Æü¡¦µ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Ë£±£¹°ÂÂÇ£±£°ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¶¥Áè¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹Åç¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤«¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£³·î£²£²Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡£¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¸ø¼°Àï¤Ï£³·î£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£