ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤Ç£²´§¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿¥¹¥Î¥Ü£Ó£ÓÆ¼¡¦Â¼À¥¿´³ñ¤Ë¡Ö´¶Æ°¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÆÃÊÌ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÇÂîµå½÷»Ò£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ´ÑÀï¤¹¤ëÅßµ¨¸ÞÎØ¤ò¸ì¤ë¡ÖÀÐÀî²Â½ã£Æ£ï£ò£ú£á¡Á´èÄ¥¤ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Á¡×¡£Âè£³²ó¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£½é¤á¤Æ¸½ÃÏ¤ÇÀã¾å¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤·¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä¶¥µ»ÆüÄø¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë´¶Ã²¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¶â¤ËÂ³¤¯Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢£²£±¡Ë¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡á¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤â¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤«¤é¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ë£´Æü´ÖÂÚºß¤·¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÃË½÷¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÍ½Áª¤È·è¾¡¤ò´ÑÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÀã¾å¶¥µ»¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Ä¹Ìó£·£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬±ó¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ä³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï£¶¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤è¤ê¤âÁª¼ê¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬½Ä¤ä²£¡¢¼Ð¤á¤Ë²óÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢ÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤âµ»¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¾¡Éé¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¤Ï°Å·¸õ¤Î¤¿¤áÍ½Áª¤¬£±ÆüÁ°ÅÝ¤·¡¢·è¾¡¤¬£±Æü±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âîµå¤Ç¤Ï¸ÞÎØ¤Ç»î¹ç¤ÎÆüÄø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÄ´»Ò¤ä½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·è¾¡¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¸½ÃÏ¤Ï¿áÀã¤ÇÃåÃÏÅÀ¤â¸«¤¨¤º¡¢¤³¤ì¤Ï¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¾õ¶·¡£Àã¤Î¾õÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤âµá¤á¤é¤ì¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆñ¤·¤¤¶¥µ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¼À¥Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÇÉ¼ê¤Êµ»¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·è¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Îý½¬¤ÏÃÏÌ£¤ÊÆâÍÆ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£ËèÆü¡¢¼«Ê¬¤Çºä¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸µ»¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤ä¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼À¥Áª¼ê¤ÏÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎý½¬ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤¬¼«¿®¤È¤Ê¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¸½Ìò»þÂå¤ÏÉé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¼À¥Áª¼ê¤âÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ»¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢£²´§¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Î£³ËÜÌÜ¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤ÇÆñ¤·¤¤¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÁ´¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÃåÃÏ¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤â£³ËÜÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¶Æ°¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£Â¼À¥Áª¼ê¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤³ê¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤³¤ÎÀè¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÂîµå½÷»ÒÃÄÂÎ£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¶ä¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ªÆ¼¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë