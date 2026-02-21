¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡¦ÃÝÆâÌ´¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡×¥Ò¥í¥¤¥óÈ´¤Æ¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÆÏ¤±¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÃÝÆâÌ´¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢£¸·î£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡×¡Ê±º°æ·ò¼£¼ç±é¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£²£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê£·£µ¡ËÎ¨¤¤¤ë´Ü¥×¥í½êÂ°¤Ç¡¢£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡Ê·îÍË¡¦¸å£´»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Ë¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£¤³¤Î¤Û¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç·¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë½Ð±é¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤°³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊËÙËÌ¡¡Ä÷¿Î¡Ë
¡¡Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢ÃÝÆâ¤«¤é¸ÀÍÕ¤¬Àô¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£¸·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£²£°£²£µ¡×¤Î¥²¥Í¥×¥í¤ËÎ×¤à£²£°Ê¬Á°¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó³Ú²°¤ÎÁ°¤ÎÏ²¼¤ò¥À¥Ã¥·¥å¤Ç£±±ýÉü¤·¤Æ¡Ø¤¢¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç°´ê¤À¤Ã¤¿ÅìÊõºîÉÊ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹çÈÝ¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë´ï¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤Ë¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î´é¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤Ê³Ð¸ç¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®³Ø£¶Ç¯¤Î³Ø·Ý²ñ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¡£Ãæ³Ø£³Ç¯¤Ç¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÍÍ¤Ë¿´¤òÆÏ¤±¤ëÌÌÇò¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´¶¾ð¤ò²»³Ú¤Ë¾è¤»¤Æ¿¶¤êÉý¤ò¹¤¯É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡£
¡¡ÅìÊõ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤ä¡Ö¼ê»æ¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤Îº¢¤À¡£¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤±¤ë¤â¤Î¤«¤È¡£²»¤Ë¾è¤»¤Æ´îÅÜ°¥³Ú¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÌÌÇò¤ß¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡£±£¶ºÐ¤Ç¾åµþ¡£¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ø¤ÎÌîË¾¤òÊú¤Â³¤±¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÉñÂæ½Ð±é¤¬Á´¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¡£¡ÖËÜÅö¤Ë±ï¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÄü¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤Ç²Î¤¦¤È¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø£Ò£Å£Î£Ô¡Ù¤ä¡Ø¥¥ó¥¡¼¡¦¥Ö¡¼¥Ä¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÁ´¤ÆËº¤ì¤Æ¡¢±é¼Ô¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤ë°ì½Ö¤¬¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¡×¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢£±£¹£¹£°Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Æ±Ì¾±Ç²è¡£±Ç²èÈÇ¤Ç¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤¬±é¤¸¤¿Æ«·Ý²È¤Î¥â¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥ó¥»¥óÌò¤È¡¢Ì´¤òÄÉ¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤À¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¤¤Ä¤âÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£²Î¤Ï¤¤Ã¤È¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òµß¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿´è¸Ç¤µ¤Ï¡¢»ä¤Î¿Ä¤Î¶¯¤¤ÉôÊ¬¤«¤Ê¡×
¡¡Êì¤Î¼ñÌ£¤È¤¤¤¦Æ«·Ý¤Ï¡Ö£³¡Á£´²ó¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤í¤¯¤í¤ò²ó¤¹¥·¡¼¥ó¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡ÖÉñÂæ¾å¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï»È¤¦¿À·Ð¤¬°ã¤¦¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ë£²¶Ê¤¢¤ë¥½¥í¶Ê¤Ç¤Ï¡¢³Æ£µÊ¬¤Û¤É¤ÎÄ¹¼Ü¤ò£±¿Í¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¶Ê¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯À¼Îý½¬¤òËèÆü·«¤êÊÖ¤·¡¢³êÀå¤ÈÉ½¾ð¶Ú¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËèÆü¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤ÎÆü¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ù¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë°ìÊâ¤À¤±¤É¤¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡È¾Ç¯¸å¤ÎËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±º°æ·ò¼£¤ä¿¹¸øÈþ»Ò¤é¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆËèÆü¡¢¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µÊõÄÍ²Î·à¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¡¦À±É÷¤Þ¤É¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ÈÂº·É¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤òÊú¤¯¡£
¡¡¡Ö¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¥â¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤³¤³¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤âìÅÍß¤ËµÛ¼ý¡£¡Ö¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡Ø¥½¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¾È¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÝÆâ¤â¡¢£²£°Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÍýÁÛ¤ÎÃËÀÁü¤Ë¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡£Îéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«·ëº§¤·¤¿¤¤¤·»Ò¶¡¤âÍß¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î½Ð±é¤Ï¡¢£´·î¤Ç£¹Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£¡Ö¹¥¤¤À¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ä¿ÍÍÍ¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈÖÁÈ¡×¡£»Ð¤Î»Ò¶¡¤¬¤â¤¦¤¹¤°£²ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤¬¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤ÎËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÅìÊõºîÉÊ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬¡¢ÀµÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¤¬¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤À¡£¡Ö£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçµÈ°ú¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×Âç¤¤ÊÆ·¤Î¸«¿ø¤¨¤ëÀè¤Ë¡¢Æ´¤ìÂ³¤±¤¿ÉñÂæ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡ÃÝÆâ¡¡Ì´¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡¦¤æ¤á¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£±£°·î£±£µÆü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡££±£¶Ç¯¤Ë¾åµþ¤·¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡££±£¸Ç¯¤«¤é£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡££²£±Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¼ñÌ£¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤âÈäÏª¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¡£¿ÈÄ¹£±£µ£·¥»¥ó¥Á¡£