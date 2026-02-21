¼¡À¤ÂåÁ¥¤ÎÇ³ÎÁ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¤±¤ÉÌÔÆÇ¡ª¡×³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬·Ù²ü¤¹¤ë¡È¿·¤¿¤Ê´í¸±¡É ÅìµþÏÑ¤Ç¤Î¡Ö·àÊª¤È¤ÎÀï¤¤¡×´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡ª
¾ÃËÉÄú¤Ê¤É10ÀÉ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡ÖÌ·½â¤¹¤ë¡×¾Ã²Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡Âè»°´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡¢ÅìµþÏÑ¤ÎÃæ¥ÎÀ¥³¤°è¤ÇLPG¡Ê±Õ²½ÀÐÌý¥¬¥¹¡Ë¤ÈLAG¡Ê±Õ²½¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¥¬¥¹¡Ë¤òÀÑºÜ¤·¤¿Á¥Çõ¤Î»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿¾Ã²Ð·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇ³¤¨¤ë¤È´í¤Ê¤¤!?¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖÌ¤Íè¤ÎÇ³ÎÁ¡×ËþºÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¿¥ó¥«¡¼¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
·±Îý¤Ë¤Ï½ä»ëÁ¥¡Ö¤¤¤º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ä²£ÉÍ»Ô¤ÈÀîºê»Ô¤Î¾ÃËÉ¶É¡¢³¤¾åºÒ³²ËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ¥Äú10ÀÉ¤¬»²²Ã¡£ÍÎ¾å¤ÇLPG²ÐºÒ¤È¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ï³±Ì¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÛÄê¤Ï¡¢ÅìµþÏÑÆâ¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÑºÜÍÆÎÌ8ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë·¿¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁVLGC¡ÊÂç·¿LPG¡¦¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢±¿ÈÂÁ¥¡Ë¤Îº¸¸¿Á°Éô¤Ë°ìÈÌ²ßÊªÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢LPG¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿1ÈÖ¥¿¥ó¥¯¤¬ÇËÂ»¡£LPG¤Ë°ú²Ð¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î¥¿¥ó¥¯¤¬ÃÈ¤á¤é¤ì¤Æ¥Ù¥ó¥È¥Ý¥¹¥È¡Ê¥¬¥¹ÇÓ½ÐÁõÃÖ¡Ë¤«¤éÏ³±Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»°´ÉËÜÉô¤Î·ÙÈ÷µßÆñÉô´Ä¶ËÉºÒ²Ý¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄé»Ê²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¢¿åÁÇ¤Ê¤É¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Ï¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼Á¤¬°ã¤¤¡¢ÂÐ½è¤¹¤ëÊýË¡¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ÏÆÇÀ¤¬¶¯¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁÁ¥¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È·±Îý¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ä¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¡ÊIMO¡Ë¤Ê¤É¤¬2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤«¡¢Ç³¾Æ¤·¤Æ¤âCO2¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡Ë¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¼¡À¤Âå¤Î¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜÍ¹Á¥¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢ÀÑºÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿VLGC¤òÊ£¿ôÀÉÆ³ÆþºÑ¤ß¡£2026Ç¯11·î¤Ë¤Ï4ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë·¿¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Í¢Á÷Á¥¡ÊAFMGC¡Ë¤¬½×¹©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ï¾¯ÎÌ¤Ç¤â¿ÍÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹·àÊª¤Ç¤¹¡£Ç´Ëì¤ËÂÐ¤¹¤ë»É·ãÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤Çµ¤Æ»¤äÇÙ¤Ë½ÅÂç¤ÊÂ»½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ç³ÎÁ¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¡Ö³¡¡×¡Ê278Áí¥È¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ´É¤ÎÆó½Å²½¤ä¥Ñ¡¼¥¸ÁõÃÖ¡Ê¥¬¥¹¤ÎÃÖ´¹ÁõÃÖ¡Ë¤ÎÀßÃÖ¡¢µ¡´Ø¼¼¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÀ©¸Â¤Ê¤ÉÅ°Äì¤·¤¿°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤ÎÄ¹Ã«Àî²ÝÄ¹¤â¡¢¡Ö¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ï³²¤ä±Æ¶Á¤¬¹¤¯½Ð¤ë·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¸½¾ì¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×³¤ÊÝ²ÝÄ¹¤¬ÌÀ¤·¤¿ËÜ²»
¡¡·±Îý¤ÏLPG²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿VLGC¤«¤é¾èÁÈ°÷34¿Í¤ÏÃ¦½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¿Í¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ø´øÁ¥¤Î½ä»ëÁ¥¡Ö¤¤¤º¡×¤òVLGC¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ¥ÂÎ¤òÎäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµß½õËÉ¸îÊü¿å¤ò¾ÃËÉÁ¥¡Ö¤Ò¤ê¤æ¤¦¡×¤È³¤¾åºÒ³²ËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾ÃËÉÁ¥¡Ö¤Ò¤¤¤é¤®¡×¤¬¼Â»Ü¡£Â³¤¤¤Æ½ä»ëÄú¡Ö¤Ï¤Þ¤°¤â¡×¤«¤éÆÃ¼ìµßÆñÂâ¤¬°Ü¾è¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿Á¥ÂÎ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á¥Èø¤Ë±þµÞ±È¹Ò¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ä»ëÄú¡Ö¤Ï¤Þ¤°¤â¡×¤«¤é½ä»ëÁ¥¡Ö¤¤¤º¡×¤Ë°Ü¾è¤¹¤ëÆÃ¼ìµßÆñÂâ¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¾èÁÈ°÷µß½õ¸å¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢Ï³±Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤¡Ö¤Ï¤Þ¤°¤â¡×¡Ö¤Ò¤ê¤æ¤¦¡×¡Ö¤Ò¤¤¤é¤®¡×¤¬LPG²ÐºÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¡Æ°ËÉ½üÂâ¤¬¾è¤êÁÈ¤ó¤À½ä»ëÄú¡Ö¤ä¤Þ¤æ¤ê¡×¤òÊü¿åÄ´À°Äú¤Ë¡¢½ä»ëÄú¡Ö¤è¤É¡×¡Ö¤¿¤«¤¿¤¡×¤È²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¾ÃËÉÄú¡Ö¤Þ¤â¤ê¡×¡¢Àîºê»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¾ÃËÉÄú¡Ö¤«¤ï¤µ¤¡×¤¬±¦¸¿Â¦¤Ç¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Î³È»¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÊü¿å¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLPG¤¬Ç³¤¨¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÊü¿å¤ÇÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¿å¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò´õ¼á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥¿¥ó¥¯¤âÎäµÑ¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÁ¥Äú¤Ç°Û¤Ê¤ëÊü¿å¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî²ÝÄ¹¡Ë
¡¡º£²ó¤ÏÏ¢·ÈÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤ÊÝ¤ÎÊü¿åÄ´À°Äú¤Ë¾ÃËÉ¤È³¤¾åºÒ³²ËÉ»ß¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÌµÀþ¤ò»ý¤Ã¤¿¥ê¥¨¥¾¥ó¡Ê¾ðÊóÏ¢Íí°÷¡Ë¤¬¾è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÏ¢ÍíÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤ò½ª¤¨¤ÆÄ¹Ã«Àî²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö½ä»ëÁ¥Äú¤ÎÇ½ÎÏ¸þ¾å¤È¡¢¾ÃËÉµ¡´Ø¤äËÉºÒµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾Êý¤È¤â·±Îý¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¥á¥¿¥Î¡¼¥ë¤â¡¢²Ð¤¬ÅÀ¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤â¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÀìÌç²È¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤·¤Ã¤«¤êÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¡¢2·î11Æü¤Ë¤ÏÌÀÀÐ³¤¶®¤Ç¥±¥ß¥«¥ë¥¿¥ó¥«¡¼¤ÈµùÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÁÛÄê³°¡×¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾ïÆüº¢¤Î·±Îý¤ÈËü°ì¤ËÈ÷¤¨¤¿ÁÛÄê¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£²ó¤Î·±Îý¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£