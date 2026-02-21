¥µ¥°¥é¥À¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¼çÅã¤¬ºÇ¹â¤Ë¡¡ºÇ¸å¤ÎÉôÉÊ¼è¤êÉÕ¤±172.5m
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ú¥¤¥óËÌÅìÉô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ç·úÃÛ²È¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎÌ¤´°¤ÎÂåÉ½ºî¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¶µ²ñ¤Ç20Æü¡¢¼çÅã¡Ö¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÅã¡×¤ÎÄº¾å¤ËºÇ¸å¤ÎÉôÉÊ¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤µ¤¬¶µ²ñÁ´ÂÎ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤172.5¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÅã¤ÏÁ´18Åã¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡Ö¶µ²ñ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾ì¤òÅ±µî¤·¤¿¸å¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£Ë×¸å100Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë6·î10Æü¤Ë´°À®¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡º£¸å¡¢»°¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Î¤¦¤ÁºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë¡Ö±É¸÷¤Î¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¡×¤ËËÜ³ÊÃå¼ê¤·¡¢¶µ²ñÁ´ÂÎ¤Î´°À®¤ÏÌó10Ç¯¸å¤Î¸«¹þ¤ß¤À¡£