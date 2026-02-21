¡ÚÁõÄý»Õ¡¦À¾ÆâÁñ¥³¥é¥à¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢ÌÆÇÏ½é¤ÎÂ×´§¤Ê¤ë¤«¡Ä¥À¡¼¥ÈG1¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S³«Ëë
¡¡º£Ç¯¤âJRAºÇ½é¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¥À¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¾Þ¶â¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁõÄý¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¥À¡¼¥ÈÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·JRA¤Ë¤Ï2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥À¡¼¥ÈG1¡£¤½¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â´¶¿¨¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç½ÎÏÁ´³«¤È¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÅö¥ì¡¼¥¹ÌÆÇÏ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢JRA¤Ç¤Ï7Àï7¾¡¡¢°È¾å¤ÏÀ¤³¦¤Îºä°æµ³¼ê¤¬µ³¾è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¤ÊÆüÄø¤À¤Ã¤¿Á°Áö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óC¤è¤êÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¹üÀÞ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µÓ¸µ¤Ë¤Ï¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëº£²ó¤ÏÁ°Áö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤ÊÊâÍÍ¤Ç¤¹¤«¤é³¤³°±óÀ¬¤¬Æñ¤·¤¤Æ±ÇÏ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ï484kg¡Ä½ÐÁöÇÏ¤ÎÄ´¶µ¸å¤ÎÇÏÂÎ½ÅÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó
¡¡¤â¤¦°ìÆ¬¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤âÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÁõÄý¤Ç¤âÀº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á±Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦Åìµþ
10R¡¡¥ì¥Ã¥É¥×¥í¥Õ¥§¥·¡¼
¡¦ºå¿À
2R¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥í¥ï¡¼¥ë
4R¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥ê¥Ö¥¦¥§¥ë
9R¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
¡¡¡¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥ó¥°¥ì¡¼¥È
10R¡¡¥Ù¥ë¥¸¥å¥í¥Í¥Ã¥È
12R¡¡¥É¥¥¥é¥¨¥Æ¥ë¥Î
¡¦¾®ÁÒ
3R¡¡¥¨¥³¥í¥ì¥Ð¥ó
¡¡¡¡¥¿¥Ê¥¹¡¼¥Ú¥ë¥Î¡¼¥Ð
8R¡¡¥Ï¥ì¥¢¥«¥é¥Õ¥é
¡ü2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦Åìµþ
7R¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¡¼¥«¡¼
¡¡¡¡¥É¥é¥´¥ó
11R¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
¡¡¡¡¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó
¡¦ºå¿À
3R¡¡¥Ó¥º¥í¡¼¥É
10R¡¡¥æ¥Ï¥ó¥Ì¥¹
¡¦¾®ÁÒ
10R¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¥¢
°Ê¾å¤¬ÁõÄý¤«¤é´¶¤¸¤¿¹¥´¶¿¨ÇÏ¤Ç¤¹¡£