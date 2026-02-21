ÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤ò¥Ê¥×¥¥ó¤ËÅ½¤ë¤À¤±¡ª Å´ÉÔÂ¤ò·Ð·ì¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
anan¥Õ¥§¥à¥±¥¢Ï¢ºÜ¡ÖFemcare File¡×¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Å´ÉÔÂ¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¡£¿²¤Æ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤Èè¤ì¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤Ï¡¢Å´ÉÔÂ¤¬°ì°ø¤«¤â¡£¼«Âð¤Çµ¤·Ú¤Ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤Å´ÉÔÂ¤ËÃåÌÜ
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¡Ö¥½¥Õ¥£ ·Ð·ì¤ÇÅ´ÉÔÂ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¡×
40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê½÷À¤ÎÀ¸Íý¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥£¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢·Ð·ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥±¥¢¤òÄó°Æ¡£À¸Íý´ü´ÖÃæ¤ËÀ¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤ËÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤òÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Å´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÂÀ¸¡£ÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÆ©²áÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·Ð·ì¤Ï²¼¤Î¥Ê¥×¥¥ó¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢»ÈÍÑÃæ¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤Ë¡£Å´ÉÔÂ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡ýCHECK¡ª ¸ÄÊñÁõ¤ÇÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤ë¡ª¡¿ÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤Ï1Ëç¤º¤Ä¥¢¥ë¥ß¤Î¸ÄÊñÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ´É¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡£À¸Íý»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Ë·Ð·ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÕÃå¤·¤Æ¤«¤é¡¢30Ê¬¡Á1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç·ë²Ì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
·Ð·ì¤ÇÅ´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÂÀ¸¡ª
À¸ÍýÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·Ð·ì¤«¤éÅ´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡Ö·Ð·ì¤ÇÅ´ÉÔÂ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¡×¤¬È¯Çä¡£¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥±¥¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¼¾å¿¿ºÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢³«È¯ÈëÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢20¡Á40Âå¤ÎÀ¸Íý¤Î¤¢¤ë½÷À¤ÎÌó65¡ó¤¬¡¢¿ôÃÍ¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤¡È±£¤ìÉÏ·ì¡É¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±£¤ìÉÏ·ì¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤ËÃùÃß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ´Ê¬¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËýÀÅª¤ÊÈè¤ì¤ä·ñÂÕ´¶¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Å´ÉÔÂ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÈèÏ«´¶¤ò¡È»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤È²æËý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÄË¤ß¤òÈ¼¤ï¤º¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¡¢µ¤·Ú¤ËÅ´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Å´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·Ð·ì¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð·ì¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡¢·Ð·ì¤Ë¤Ï½÷À¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤äÎÌ¡¢¼Á´¶¤ÎÊÑ²½¤«¤é¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä±ÉÍÜ¾õÂÖ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀøºßÅª¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·Ð·ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤ÇºÎ¼è¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÉéÃ´¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼ê·Ú¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
»È¤¤Êý¤Ï¡¢À¸Íý´ü´ÖÃæ¤ËÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥×¥¥ó¤ËÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ÆÅ½¤ë¤À¤±¤È´ÊÃ±¤À¡£
¡ÖÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤Î¥Æ¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Ë·Ð·ì¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤È¡¢È½Äê¥é¥¤¥ó¤¬1ËÜ¤Þ¤¿¤Ï2ËÜ¤Ç¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Àþ¤¬1ËÜ¤Ê¤éÅ´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢2ËÜ¤Ê¤éÅ´ÉÔÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ð·ì¤ÎÀ®Ê¬¤Ï°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1²ó¤ÎÀ¸Íý¼þ´ü¤ÎÃæ¤Ç2Ëç°Ê¾å»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ë²Ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö¡È¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï»ä¤â¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤ÏÅ´ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¡¢µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿©»ö¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°Õ¼±¤ä¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥à¡Ö¥½¥Õ¥£ ·Ð·ì¤ÇÅ´ÉÔÂ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥È¡×
ÂÎÆâ¤ËÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃùÂ¢Å´¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£Äê´üÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ÇÂÎÄ´¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£
