¼£ÎÅ¤Ç»àË´»ö¸Î¤â¡Ä¸üÏ«¾Ê¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤Î¤º¤µ¤ó¤ÊÂÎÀ©

¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤Ø¤Î´Æ»ëÂÎÀ©¶¯²½¤Ø
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Çµ¡Ç½ÉÔÁ´¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤äÂ¡´ï¤ò¤â¤È¤ËÌá¤¹¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ïµß¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿´µ¼Ô¤ÎµßÌ¿¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤ÎºÙË¦¤äÂ¾¿Í¤ÎºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤ë²áÄø¤Ç¡¢´¶À÷¾É¤Ê¤É°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï1·î23Æü¡¢ºÆÀ¸°åÎÅÅù°ÂÁ´À³ÎÊÝË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÙË¦²Ã¹©»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥³¡¼¥¸¥ó¥Ð¥¤¥ª¡ÊÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹¡Ë¤Ë¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬ÇÝÍÜ¤·¤¿ºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿¼£ÎÅ¤Î²áÄø¤Ç´µ¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¥³¡¼¥¸¥ó¼Ò¤Ë¸üÏ«¾Ê¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤¬¤â¤ÄÎÑÍýÅªÂ¦ÌÌ
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ä1·î21Æü¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï´µ¼Ô¤Ø¤Î´´ºÙË¦ÅêÍ¿¤Ë°ïÃ¦¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃøÌ¾¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ØÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·¸´±Ìó20Ì¾¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Åö³º°Æ·ï°Ê³°¤Ë¤â¡ÖºÙË¦¼è¤ê°ã¤¨ÅêÍ¿¡×¤Ê¤É¤¬ÆâÉôÄÌÊó¤Î·Á¤Ç¸üÏ«¾Ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯ÅÙÆâ¤Ë¤â½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£
ºÆÀ¸°åÎÅ¤Ïµ¬À©¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÇÎÑÍýÅª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏË¡¿ÍÌ¾¤ä°åÎÅµ¡´ØÌ¾¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¸·³Ê¤Ê½èÊ¬¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¶È³¦¤ÎÀµ¾ï²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
