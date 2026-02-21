¥Õ¥°¤Îµ¨Àá¤Ê¤Î¤Ë¡Ä²¼´Ø¡¦Åâ¸Í»Ô¾ì¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö»õ»ß¤áÌò¡×ÉÔºß¤ÇÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡Ä
1·î²¼½Ü¡¢½¬¶áÊ¿Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤ò¤Ò¤ÃÊá¤é¤¨¤µ¤»¤¿¡£
¤¢¤Ê¡¢¶²¤í¤·¤ä¡Ä¡Ä¡£
¤À¤¬¤è¤êÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö»õ»ß¤áÌò¡×¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¸åÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¹Å¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖÃæ²ÚÌ±Â²¤Î°ÎÂç¤Ê¤ëÉü¶½¡×¤Ç¡¢¡Ö¶þ¿«¤ÎÉ´Ç¯¡×¤ÎÁ°¤ËÌá¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤½¤Î¡Ö¶þ¿«¡×¤Î¸¶ÅÀ¤¬¡¢¥¢¥Ø¥óÀïÁè¸å¤Ë¹á¹ÁÅç¤ò¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë³ä¾ù¤µ¤»¤é¤ì¤¿Æîµþ¾òÌó¡Ê1842Ç¯¡Ë¤È¡¢ÆüÀ¶ÀïÁè¸å¤ËÂæÏÑ¤òÆüËÜ¤Ë³ä¾ù¤µ¤»¤é¤ì¤¿²¼´Ø¾òÌó¡Ê1895Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¹á¹Á¤Ï1997Ç¯¤ËÊÖ´Ô¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÅý°ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂæÏÑµÚ¤Ó¡ÖÂæÏÑ¤Î°ìÉô¡×¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÀí³Õ½ôÅç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¥â¥ä¥â¥ä¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ë´¨¤Î»³¸ý¸©²¼´Ø¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
°ËÆ£ÇîÊ¸¤ÈÍû¹ã¾Ï¤Î²ñÃÌ¤ÎÃÏ
ÆüÀ¶ÀïÁè¤ÏÎ¦Àï¤È³¤Àï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ·³¤ÎÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ²ÈÂ¸Ë´¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿À¶¹ñ¤¬µã¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¼óÁê¤Ï¸Î¶¿¡¦²¼´Ø¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥°²°¡Ö½ÕÈÁÏ°¡×¤Ë¡¢Ï·Îð¤ÎÍû¹ã¾ÏÀ¶¹ñÁ´¸¢ÂåÉ½¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
¤¤¤Þ¤â½ÕÈÁÏ°¤Ï¹âµé¥Õ¥°Å¹¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö´ÑÍ÷µÒ¤ªÃÇ¤ê¡×¤Î»¥¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÎÙ¤ÎÆüÀ¶¹ÖÏÂµÇ°´Û¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Çö°Å¤¬¤ê¤Î´ÛÆâÃæ±û¤Ë¹ÖÏÂ²ñµÄ¾ì¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬ÄÃºÂ¤·¡¢ÉÍÎ¥µÜ¤«¤é²¼»ò¤µ¤ì¤¿°Ø»Ò11µÓ¤¬°Ï¤à¡£¥Õ¥é¥ó¥¹À½¥¹¥È¡¼¥Ö¤âÃÖ¤«¤ì¡¢½Å¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¡£
ÆüÀ¶¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢1895Ç¯3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ·×7²ó³«¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÎ¦±ü½¡¸÷³°Áê¤¬¡Øí¡í¡Ï¿¡Ù¤Ë°ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢Íû¹ã¾ÏÂåÉ½¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¡Öµö¤·¡×¤ò¸ð¤¦¤Æ¡¢°ËÆ£¼óÁê¤Ë¼ó¤ò¿â¤ì¤ÆÕ»¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤¦¡£Î¦±ü³°Áê¤Ï¤ä¤äÆ±¾ðÅª¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ÎÏ·àÑ¤«¤¨¤Ã¤Æ°¦¤¹¤Ù¤¯¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÀ¶¹ñÅöÀ¤¤Î°ì¿ÍÊª¤ËÃÑ¤¸¤º¤È¤¤¤¦¤Ù¤·¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢°ËÆ£¼óÁê¤ÏÎä¹óÌµÈæ¡£¹â°µÅªÍ×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÂÌ´¤ò°ì³Ð¤»¤·¤à¤ë¡×¤È¤Ë¤Ù¤â¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥°¤ÇÍÌ¾¤ÊÅâ¸Í»Ô¾ì
ÍûÂåÉ½¤Ï½ÕÈÁÏ°¤«¤é½É¼Ë¤Ø¤Îµ¢Ï©¡¢½Æ·â¤µ¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢Àï°ÕÁÓ¼º¡£ÂæÏÑ³ä¾ù¤ò²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢¶ä2²¯Î¾¤ÎÇå½þ¶â¤òÆÝ¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬±ó°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¶¹ñ¤Ï17Ç¯¸å¤ËÌÇË´¤·¤¿¡£
ÍûÂåÉ½¤¬Êâ¤¤¤¿½ÕÈÁÏ°¤«¤é½É¼Ë¤ËÂ³¤¯¾®¹â¤¤µÖ¤ÎºÙÆ»¤Ï¡ÖÍû¹ã¾ÏÆ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£Êâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿²¼´Ø¹Á¤¬°ìË¾¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¾®ÆüËÜ¡×¤È¿°¤ò嚙¤ß¤·¤á¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
µÖ¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥°¤ÇÍÌ¾¤ÊÅâ¸Í»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥°¿Ô¤¯¤·¤Î¿©Æ²¤ËÆþ¤ë¡£
¥Õ¥°¤Îµ¨Àá¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÅ¹Æâ¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¡£»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤è¤¤¡Ö¥Õ¥°¤«¤Ð¾Æ¤Äê¿©¡×¤òËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡ÖÅâ¸Í¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È±ï¤¬¤¢¤ë»Ô¾ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¤á¤Ã¤¤êÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Åú¤¨¤¿Å¹°÷¤Ï¡¢¥Õ¥°¤Î¤è¤¦¤ËÉÔËþ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯3·î2Æü¹æ¤è¤ê
