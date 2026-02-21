¡ØOne¡Ù¡ØFUNKASTIC¡Ù¤ËÀÖÄÍÉÔÆóÉ×É÷¥¸¥ã¥±¡Ä¡Ö¥³¥ß¥«¥ë¡×¤À¤«¤é¤³¤½³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿RIP SLYME¤Î¸ùÀÓ
¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¤Î¡ØNow And Then¡ÙÂè20²ó
¡ØOne¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°
ºòÇ¯4·î4Æü¤«¤é5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿RIP SLYME¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè¤¿¤ë3·î20Æü¤è¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ÎµÇ°Æü¤È¤Ê¤ë3·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»°ÌëÏ¢Â³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂ¨´°Çä¡£3·î22Æü°Ê¹ß¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢3Æü´Ö¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢RIP SLYME¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï2002Ç¯¡¢·æºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTOKYO CLASSIC¡Ù¤Îº¢¤ÎÈà¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¤¢¤Î·æºî¤Ë¹ø¤òÈ´¤«¤·¤¿»ä¤Ï¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë36ºÐ¡£ÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¥á¥¤¥ó¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¾¯¡¹Ç¯¾å¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÇ¯¾å¡¦Ç¯´ó¤ê»ëÅÀ¤Ç´¶¤¸¤¿Èà¤é¤Î¸ùÀÓ¤ä¤¹¤´¤ß¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¸ì¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
RIP SLYME¤ò¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤ä¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥¶¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¥»¥À¡¼¥º¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡£
2001Ç¯¤Î½©¡¢RIP SLYME¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØOne¡Ù¤ò¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤«¤é»ÍÈ¾À¤µªÁ°¡£¤â¤Á¤í¤óRadiko¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¤»þÂå¤À¡£²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¥é¥¸¥ª¤«¤éÄ°¤¤¤¿¤Î¤À¡£Ä°¤¤Ê¤¬¤é¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤ó¤À--¡Ö¤³¤ì¤À¤è¡¢¤³¤ì¡ª¡×
Çò¾õ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸³¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÎä¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥ºR&B¡×¤Î»þÂå¤Ë
90Ç¯Âå¡¢¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°·Ï¡¢¾®¼¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ô¾ì¤Ï1998Ç¯¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÂàÄ¬¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£
¤½¤Îº¢¡¢J¥Ý¥Ã¥×¤Î·ä´Ö¤«¤é¿á¤½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍðË½¤Ë¤¯¤¯¤ì¤Ð¡¢¹õ¿Í²»³Ú»Ö¸þ¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥é¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥ºR&B¡×¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÎºÇÂç¤Î²Ì¼Â¤¬¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÎÍØ¶Ê¤È¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë»ºÅò¤ò»È¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥á¥í¥Ç¥£»Ö¸þ¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼»Ö¸þ¤ÎÃæÇ¯¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¥ê¥º¥à»Ö¸þ¡¢¥Ó¡¼¥È»Ö¸þ¤Î¿·¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ëµ÷Î¥´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤è¤¤¤è¿·À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¹õ¿Í²»³Ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤â¤Î¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ÎRIP SLYME¡ØOne¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ê¥º¥à¤À¤±¤¬ÆÍ¤½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥É¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãê¾ÝÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²»³ÚÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç²Î¤¨¤ë¥é¥Ã¥×¤À¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¡£
²¿¤è¤êÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤¡£Ë¿¶Ê¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçÂÎÍ§Ã£¡×¤Î¡Ö°¤½¤¦¤ÊÅÛ¡×°Ê³°¤¬¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤«¤Ê¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡ØOne¡Ù¤ÎMC4¿Í¤Ë¤è¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¢Á´Éô²Î¤¨¤ë¡¢¤É¤³¤í¤«¡¢º£¤Ç¤â°Åµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡£
35ºÐ¤ÎÃæÇ¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢²»³Ú¤ËÎä¤á¤Æ¤¤¤¿ËèÆü¤ËRIP SLYME¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¹õ¿Í²»³Ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¾ïÅåÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¡£
RIP SLYME¤Î·æºî¡ØTOKYO CLASSIC¡Ù¡Ê02Ç¯¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ó¥¬¥é¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¤È¡¢¥Ð¥é¥Ã¥Ð¥é¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²÷´¶¤Ë°î¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
Ãæ¤«¤é¾¡¼ê¤Ë1¶ÊÁª¤Ö¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ØOne¡Ù¤äÍÌ¾¤Ê¡Ø³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡Ù¤è¤ê¤â¡ØFUNKASTIC¡Ù¤À¡£
¡Ö4MC¡Ü1DJ¡×¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬4¿Í¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢RIP SLYME¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃÄ§¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ³è¤«¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥é¥Ã¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¡Ö4MC¡×¤È¤Ï¡¢RYO-Z¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¸¡Ë¡¢ILMARI¡Ê¥¤¥ë¥Þ¥ê¡Ë¡¢SU¡Ê¥¹¡¼¡Ë¡¢PES¡Ê¥Ú¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥í¥ó¥È¤Î4¿Í¤ò»Ø¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤â¾¡¼ê¤Ë1¿Íµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤ÏPES¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¡£¡ØFUNKASTIC¡Ù¾åÆ°²è¤Î¡Ö2:08¡×¤«¤é¡Ö¢ö¥É¥é¥à¥í¡¼¥ë¡¡¥¸¥ã¥¸¥ã¥¸¥ã¥¸¥ã¡Á¥ó¡¡¥ª¥ìÍÍ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ NO.3ÈÖ¤À¡¡Ä¶¤æ¤«¤¤ÄË²÷¤Ê Funkastic¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÄ¶¤æ¤«¤¤ÄË²÷¤Ê¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëMC¡£¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤ÎBOSE¤ò·Ñ¤°¤è¤¦¤Ê¤ä¤¿¤é¤ÈÌÀ²÷¤ÊÀ¼¼Á¤È¸ýÀ×¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö1DJ¡×¡áDJ FUMIYA¤Ë¤è¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ë²»³ÚÅª¡£
¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¹ÎÌ¤ÊÇû¤ê¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ï¤ó¤ä¡¢¹õ¿Í²»³Ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ß¤¸¤ó¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ø³Ú±à¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢¥é¥Æ¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤È¥é¥Ã¥×¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏBreakestra¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÎÂç¸æ½ê¡á¥Þ¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¡ØTOKYO CLASSIC¡Ù¤Ç¤Ï°ì½Ö¡¢ÀÐ°æÌÀÈþ¡ØCHA-CHA-CHA¡Ù¡Ê86Ç¯¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤È¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¼«Í³¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£
03Ç¯¤Î²Æ¡¢Åö»þ36ºÐ¡£ÃæÇ¯¤Ë¤â»É¤µ¤ë²»³Ú
¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¼ÂºÝ¤ËÇä¤ì¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤òÄ´¤Ù¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Ìó100ËüËç¤âÇä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ØDEEP RIVER¡Ù¤Ï400ËüËç°Ê¾åÇä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤¬¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¿¤ÈÄË²÷¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
RIP SLYME¤òÇ®¿´¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬½Ð¤ì¤ÐÉ¬¤ºÇã¤Ã¤¿¡£
90Ç¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢³ÈÄ¥¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤¿¼«¼¼¤ÎCDÃª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÊª¤È¸À¤¨¤Ð¥ì¥Ù¥Ã¥«¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿Ë®³Ú¡Ö¥é¹Ô¡×¤ÎÃª¤À¤±¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖViewsic¡×¡Ê¸½¡§MUSIC ON! TV¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸«¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òVHS¤ÇÏ¿²è¤·¤Æ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¾è¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡ÊË¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ª²¼ÉÊ¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ç¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶ì¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ2003Ç¯¤Î7·î20Æü¡¢Î©Àî¤Î¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSUMMER MADNESS ¡Ç03¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¼ã¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦²ñ¾ì¤ÎÃæ¡¢¡Ö¤â¤·¤äºÇÇ¯Ä¹¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢2003Ç¯¤Î36ºÐ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¡ÖÃæÇ¯¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¼«ÂÎ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ë²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡£³«±é»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë18»þ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È18»þ¤¤Ã¤«¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÆÃ¤Ë³°¥¿¥ì¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢³«±é¤¬±ä¤Ó¤Æ¡¢±ä¡¹ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¤µ¤ó¤¶¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êDJ FUMIYA¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤Î¶Ê¤â¡¢²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£36ºÐ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Ë¤â¡×¡¢¤¤¤ä¡Ö¤Ë¡×¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡Ø¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØRIP SLYME¡Ù¡Ê¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¥º¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢DJ FUMIYA¼«¿È¤¬¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
--º£¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ã¤Ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì¤ÏFUMIYA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤â¤Í¡£
¡Ö¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é²¶¡¢°Â°×¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡É¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÊ¬¤±¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×
--¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡×¤È¡Ö²»³Ú¡×¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç?
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÀäÂÐ¡¢¤â¤¦¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
Ç®¿´¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤äÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÖRIP SLYME¡á¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤À¤¼¡¢¥¢¡¼¥¤¥¨¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î³¦·¨¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤è¤È¡£
ºòÇ¯È¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGREATEST FIVE¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFIVE¡ÙÆ±ÍÍ¤Î¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î³Ú¤·¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿¿¤Ë¿·¤·¤¤²»³Ú¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
1978Ç¯¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡Ø¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡Ù³×Ì¿¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£
Åö½é¤ß¤ó¤Ê¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥ª¥â¥·¥í¤Ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÁá¸ý¤ÇÏÄ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¥Ó¥¿¥Ã¤È¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦³×Ì¿¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥³¥ß¥«¥ë¤³¤½¤¬³×Ì¿¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æº£¤ä¡¢22ºÐ¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Ë¤è¤ë¡¢¤¢¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÁá¸ý¤ÇÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯·Ú¤ä¤«¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À
¤µ¤é¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢1967Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¥»¥À¡¼¥º¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥ë¡Ë¡Øµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¥è¥Ã¥Ñ¥é¥¤¡Ù³×Ì¿¡£
´°Á´¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊÔ½¸´¶³Ð¤È¡ÖÁÇ¿Í¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤³¤Á¤é¤â¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç³×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ê¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛÃø¡ØÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¹»Ë1966-2023¡ÙNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¤ò¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£RIP SLYME¤Ë¤è¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ê¡Ö²»³Ú¡×¤ËÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦³×Ì¿¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ÖÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤¬½½Ê¬¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¿¿¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Èý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤ÆÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯·Ú¤ä¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¤ä¤¿¤é¶¯ÌÌ¡¢ÉÔÎÉ¤Ã¤Ý¤¤É÷¾ð¤Ç¡¢¹õ¿Í²»³Ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Áý¤·Áý¤·¤ÊÊª¤Þ¤ÍÉ÷¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤Ç¤â¤è¡¼¤¯Ä°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡×¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¦¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤±¡×¡Ö²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤µ--¤È¡¢¤Þ¤¿Áþ¤Þ¤ì¸ý¡£
¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥µ¥¶¥ó¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥ë¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡¢RIP SLYME¤ò¸ì¤ëÏÀ¤¬É¬Í×¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤ÎPES
¤½¤Î¸å¡¢RIP SLYME¤Ï2018Ç¯¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Ç¯2017Ç¯¤Ë¡¢PES¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£Èà¤ÈÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯½Õ¤«¤é¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGREATEST FIVE¡Ù¤Î¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£É½»æ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆPES¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·Ï¿¤µ¤ì¤¿¡ØOne¡ÊGREATEST FIVE Ver.¡Ë¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶Ê¤ÏPES¡£¤½¤·¤ÆËÁÆ¬¡Ö¢ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Îearly morning¡¡Ì´¤«¤é³Ð¤á¤ì¤Ð±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤â¡¢Èà¤ÎÀ¼¤À¡£
¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Ë»ä¤Ï»×¤Ã¤¿--¡Ö¤³¤ì¤À¤è¡¢¤³¤ì¡ª¡×
¡¼¡¼¡¼¡¼
