¡Ú¿©¤¤Æ¨¤²¡©¡Û°û¿©Å¹¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂçÎÌ¤ÎÃíÊ¸ÍúÎò¢ª¡ÖÈÈ¿Í¡×¤ÏÁ°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¨¤ì°á¤Ë¡ÄÅ¹Â¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë¤ÏÀèµÒ¤¬¿©¤¤Æ¨¤²¤·¤¿ÃíÊ¸ÍúÎò¤¬¡ª
¤·¤«¤·Å¹°÷¤ÎÌÜ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¿©¤¤Æ¨¤²¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
º£¡¢SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖTOM@2/1¥Õ¥ì¥×¥ê17¼þÇ¯¡×¤µ¤ó¡Ê@setsuna_love¡Ë¤Ë¤è¤ë
¡Ö¤Í¤¨ÂÔ¤Ã¤Æw ¤³¤³¤ËÍè¤Æ¥×¥ê¥¥å¥¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤·¤«Íê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤³¤Ä¤ÎÅâÍÈ¤²¤È¤«¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¤«¤±¤½¤Ð¤È¤«¥ß¥Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê»Ý¿É¾ÆÆùÐ§¤È¤«Íê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëwww ¤³¤ì¡¢¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤¬²ñ·×¤·¤Ê¤¤¤Ç¿©¤¤Æ¨¤²¤·¤¿¤Ç¤·¤çwwww¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¡£
ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¡¦¶Ë³ÚÅòÇðÅ¹¤Ç¿©»ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿TOM¤µ¤ó¡£ÆÃ¤ËÅ¹°÷¤Ë¤è¤ë°ÆÆâ¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Í³¤ËÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀèµÒ¤Î¿©¤¤Æ¨¤²¤ÎÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
TOM¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¡¢¶Ë³ÚÅò¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
TOM¡§Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2·î11Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ö¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅò¡×¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ÃåÀÊ»þ¤ÎÀÊ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
TOM¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹Æâ¤¬¤½¤³¤½¤³º®¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ¤Ã¤¿ÀÊ¤Ï¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¿©´ï¤È¤«¤â¤Ê¤¯¡¢åºÎï¤ËÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¿©¤¤Æ¨¤²¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TOM¡§ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿Êý¤¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¿Í¿ôÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¿Í¿ôÁªÂò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤¹¤ëÅÁÉ¼¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃíÊ¸ÍúÎò¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤¿¤éÍê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤³¤Ä¤ÎÅâÍÈ¤²¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬Æ±¤¸Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁ´Á³¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç½èÍý¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥ó¥À¡¼¡ÊÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¤ÎÅ¨¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¤¯µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤¹¤°¤Ë¡Ö¥¥å¥¢¤Ã¤È²ò·è¡ª¡×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÌÇò¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹°÷¤µ¤óÛ©¤¯¡¢»þ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÆÏ¤¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤¤Æ¨¤²Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶Ë³ÚÅòÇðÅ¹¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TOM¡§¶Ë³ÚÅò¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¿¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡¢Ìµ»ö¤Ë²ò·è¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¿©¤¤Æ¨¤²´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÎÉÝ¡Ä¤È¤«¡¢¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢Ì¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¤ß¤¯¤ë¤ÎÌÀÂÀ¥¯¥ê¡¼¥à¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ê¥¥å¥¢¥³¥é¥Ü¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¿©¤¤Æ¨¤²¤Ã¤Æ¼Âºß¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä ¤¤¤ä¡¢²¾¤Ë¤½¤ÎÅ¹¤¬¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤È¤«¤Ê¤éÍ¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡Ä¡© ¡×
¡Ö¿©¤¤Æ¨¤²½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ ¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤à¤µ¤·¤Î¿¹àÝàê¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃíÊ¸¡õ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¡¢Å¹°÷¤µ¤óÎÁÍý±¿¤ó¤ÇÍè¤ë¤Î¤ß¤À¤«¤é°¤¤¿Í¤¤¤¿¤é¿©¤¤Æ¨¤²¤µ¤ì¤½¤¦¡£¡×
¡Ö°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤ÈÃíÊ¸ÍúÎò¤¬¤´¤Ã¤½¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤ë¿©¤¤Æ¨¤²¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿ ¾Ç¤ë¤È»×¤¦¤±¤Éµ¿¤ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ× ¥«¥á¥é¤¢¤ë¤·Äó¶¡¤·¤¿¤ÎÂçÂÎ³Ð¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤È¤«¤Ç¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤Î¿©»ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ç²ñ·×´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÍøÍÑ»þ¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´ÍÑ¿´¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¶Ë³ÚÅò¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç3·î3Æü¤Þ¤ÇÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥³¥é¥Ü¤Î¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£¥×¥ê¥¥å¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥³¥é¥ÜÉ÷Ï¤¤ä¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë