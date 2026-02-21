Íò ÆóµÜÏÂÌé¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤È¡È¶¯¤ß¡É¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¡¡ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¿®Íê¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ä©Àï¡¡
¡¡1999Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿Íò¡£2020Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026¡ØWe are ARASHI¡Ù¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£Íò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ´¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Íò¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸ÄÀ¤Î¶¯¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¡£º£²ó¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é¤âÊé¤ï¤ì¤ë±éµ»ÎÏ
¡¡ÆóµÜ¤Ï1996Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÆóµÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1998Ç¯¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¸¶ºî¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢2003Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÀÄ¤Î±ê¡Ù¤Ç±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉºîÉÊ¡ØÎ²²«Åç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï2008Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÎ®À±¤Îå«¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢2010Ç¯¤Ë¡Ø¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¢²È¤òÇã¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤òÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÊì¤ÈÊë¤»¤Ð¡Ù¤Ë¤ÆÂè39²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Ï2024Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÀõÅÄ²È¡ª¡Ù¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¡¼¥²¥ê¤è¤ê°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½ÅÍ×¿ÍÊª¤Î¥Î¥³¥ëÌò¤ò±é¤¸¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤Ï¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î»þÂå¤ä±é¤¸¤ë¿ÍÊª¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼«Á³¤Ê±éµ»¤È¡¢¶»¤ÎÆâ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬ÆóµÜ¤Î±éµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÏÆóµÜ¤Î±éµ»¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¢£¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Î»Ñ
¡¡ÆóµÜ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎMC¤Ç¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Ë¥Î¤Ê¤Î¤Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂè68²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ë¤ÆÇòÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆóµÜ¤ÎMC¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇÅª³Î¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£¥²¥¹¥È¤òÎ©¤Æ¤Ä¤ÄÅ¬ÅÙ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¼«¿È¤¬¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÈÖÁÈ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£ÆóµÜ¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤¬Â¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¶¦¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥ã¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê¸½¡§¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ë¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ã¤¦4¿Í¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ä¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢³«ÀßÅö½é¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢2025Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç494Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤äÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤è¤ê¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡È³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Î¡É¤òÀßÎ©¡£ÆóµÜ¤Ï¡¢ÆÈÎ©¸å¤â¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸åÇÚ¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£ÀßÎ©Åö»þ¤ÏÆóµÜ¼«¿È¤¬»Å»ö¤Î¥á¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¸½¾ì¤Ë°ì¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÈÎ©¸å¤âÆóµÜ¤Î»Å»ö¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ÏÆóµÜ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡È¿®Íê¡É¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢Íò¤Î³èÆ°µÙ»ß°Ê¹ß¤âÆóµÜ¤Ï²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¡»¡»¤ÈÆóµÜ¤È¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ºòÇ¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOFFICE NINO HOLDINGS FAN MEETING 2025 ¡ÈShow Case¡É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤ÇÆóµÜ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÎÈ¯¿®¤âÂ¿¤¯¡¢ËèÄ«¡Ö³§¡¼¤ª¤Ï¤è¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÍò¤Î²ñÊó¤Î»£±Æ¡õÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡£Ãå¡¹¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤ï¤è¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÍÙ¤Ã¤¿¥¶¥Þ¥¹¡×¡Ö°ìºòÆü¤âºòÆü¤âº£Æü¤âÍò¤À¤¼¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÀ¨¤¤¤¾¡¢¡¢¡¢º£Æü¤À¤±¤Ç14¶Ê°Ì»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡×¤Ê¤É¡¢Íò¤Î¶á¶·Êó¹ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬ÇúÁý¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ãø½ñ¡ØÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÆóµÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¾ï¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¤Î¤«Ãµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±éµ»ÎÏ¤Ç¤âMCÎÏ¤Ç¤âÂç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ëÂ¿ºÍ¤ÊÆóµÜ¤À¤¬¡¢Èà¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°µÙ»ßÃæ¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤ò¤·¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆóµÜ¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï¤¤Ã¤È»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§Ä«ÆüÆàÉ÷²Ì¡Ë
