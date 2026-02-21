ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡Ãæ·ø¼éÈ÷¡È»î±¿Å¾¡É¤âÂÀÍÛ¸÷¤ÇÂÇµå¸«¼º¤¤¡Ö¤Þ¤¿Îý½¬¤¹¤ë¡×¡¡»øJ¤Ç¼é¤ë²ÄÇ½À¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥«¥Ö¥¹1¡½8¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥á¥µ¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£µ¨¤ÎÂÐ³°»î¹ç½éÂÇÀÊ¤È¤Ê¤ë½é²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀèÇÚ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¡ÈÂç·¿¥ë¡¼¥¡¼¡É¤Ë´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£0¡½1¤Î½é²ó2»à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤Î94.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.1¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢Ãæ±Û¤¨¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤âÊÌ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£ÆüÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÌÌ¤Ï½çÄ´¡£¤À¤¬¼éÈ÷¤Ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Î²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£1¡½4¤Î4²ó1»àËþÎÝ¡¢Â¼¾å¤ÎÂÇµå¤òÂÀÍÛ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤á¤Ë¸«¼º¤¤¡¢Ãæ±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¤À¤·¤Ï¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂÇµå¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÀÍÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦1²ó¡¢ÌÜ¤òÀÚ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¸«¤¿»þ¤ËÂÀÍÛ¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤â¤¦¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾ì¹ç¤ÏÌÜ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿Îý½¬¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å¤Î²þÁ±ÅÀ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·ø¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯´Ö¤ÇºòÇ¯7·î21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Î1»î¹ç¤Î¤ß¡£¤·¤«¤·º£¸å¡¢¹çÎ®Í½Äê¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¹½À®¾å¡¢Ãæ·ø¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£»ø¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ë°Ê¾å¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹×¸¥¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£