È¿È¯¡¢¥É¥ë°Â¤ÈÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ÇÂçÉý¹â¡áNY¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á5080.9¡Ê+83.5¡¡+1.67%¡Ë
¶â£´·î¸Â¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤È¤Î³Ë³«È¯¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤¬·³»ö¹¶·â¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤êÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤«¤éÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥ë¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£³£µ¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¤²Éý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Âè£´»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë°ìÊý¡¢£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤«¤éÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ò·³»ö¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤«¤éÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤òºàÎÁ¤ËÇã¤¦Æ°¤¤¬¶¯¤¯¡¢¸åÈ¾¤Ë¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á5080.9¡Ê+83.5¡¡+1.67%¡Ë
¶â£´·î¸Â¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤È¤Î³Ë³«È¯¶¨µÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤¬·³»ö¹¶·â¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤êÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤«¤éÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥ë¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£³£µ¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¤²Éý¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯Âè£´»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£ÐÂ®ÊóÃÍ¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤Î¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë°ìÊý¡¢£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤«¡¢½øÈ×¤«¤éÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ë°Â¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ò·³»ö¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤«¤éÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤òºàÎÁ¤ËÇã¤¦Æ°¤¤¬¶¯¤¯¡¢¸åÈ¾¤Ë¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS