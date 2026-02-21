¾®Éý¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢À½ÉÊÁê¾ì°Â¤«¤éÍø¿©¤¤Çä¤ê¤â£´·î¸Â¤Ï¾®Éý¹â¡áNY¸¶Ìý³µ¶·
NY¸¶ÌýÀèÊª£´ ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.48¡Ê+0.08¡¡+0.12%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Ï¾®Éý¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£´ü¶á£´·î¸Â¤Ï¾®Éý¹â¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¾®ÉýÂ³¿¤Ç¿ä°Ü¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¾å¤²Éý¤òºï¤ê¾®°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú³«»Ï¸å¤Ï»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬¾®°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºòÇ¯Âè£´»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÊÆ·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ê¡¢Ìá¤êÆß¤¯¿ä°Ü¡£¥É¥ë°Â¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÈ¿È¯¤ÏÇã¤¤ºàÎÁ¤Ê¤¬¤é¤âÃ»´üÅª¤ÊÇã¤¤²á¾ê´¶¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤ÎÀ½ÉÊÁê¾ì¤Î²¼Íî¤«¤éÍø¿©¤¤Çä¤êÀè¹Ô¤â¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·°ú¤±¤Ë¤«¤±¤ÆÇã¤¤Ìá¤·Àè¹Ô¤â¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥Ð¥ì¥ë¡á66.48¡Ê+0.08¡¡+0.12%¡Ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¸¶Ìý¤Ï¾®Éý¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£´ü¶á£´·î¸Â¤Ï¾®Éý¹â¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¾®ÉýÂ³¿¤Ç¿ä°Ü¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¾å¤²Éý¤òºï¤ê¾®°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú³«»Ï¸å¤Ï»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤¬¾®°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºòÇ¯Âè£´»ÍÈ¾´ü¤ÎÊÆ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢ÊÆ·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤â¤¢¤ê¡¢Ìá¤êÆß¤¯¿ä°Ü¡£¥É¥ë°Â¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÈ¿È¯¤ÏÇã¤¤ºàÎÁ¤Ê¤¬¤é¤âÃ»´üÅª¤ÊÇã¤¤²á¾ê´¶¤ä¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Òー¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¤ÎÀ½ÉÊÁê¾ì¤Î²¼Íî¤«¤éÍø¿©¤¤Çä¤êÀè¹Ô¤â¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·°ú¤±¤Ë¤«¤±¤ÆÇã¤¤Ìá¤·Àè¹Ô¤â¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS