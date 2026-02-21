¾¾°æÍµ¼ù¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄÇò»æ¡¡´ÆÆÄ¡¢WBC¡ÖÈà¤¬·èÃÇ¡×
¡¡¡Ú¥Ô¥ª¥ê¥¢¡ÊÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤Ï20Æü¡¢º¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¾¾°æÍµ¼ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢22Æü¤È25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥óÀïÅÐÈÄ¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾¾°æ¤Ï19Æü¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÎÅÐÈÄÃæ¤Ë´µÉô¤ÎÄ¥¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤ÇÎý½¬¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÌÀÆü¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¾°æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë»²²Ã¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¥³¡¼¥Á¤é¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¸å¡¢Èà¤¬·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£