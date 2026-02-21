¡Ö¤³¤ÎÂåÉ½¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Î·è°Õ¤òÂÎ¸½¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½MFº£Â¼ÎÃÌï(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¤¬ÅêÆþÄ¾¸å¤«¤éºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
[2.20 Balcom BMW CUP U-17ÆüËÜÂåÉ½ 1-0 U-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½ ¹Åç°ìµå]
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÈU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡£MFº£Â¼ÎÃÌï(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ó¤À¸åÈ¾¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡ÖU-15ÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Â¼¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÐ¾ìÁá¡¹¤«¤é¥×¥ì¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¡Ö»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤«¤é²Ì´º¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç°ìÈÖ°ã¤¤¤ò½Ð¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤½¤¦º£Â¼¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á°È¾¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï0-0¤È¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤â¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î°ÕÍßÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÇ³«ÎÏ¤ò¸«¤»¤ëº£Â¼¤Ï¸åÈ¾¤Î¤±¤ó°úÌò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ä¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤â¤·Æþ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï(Á°È¾¤ò)´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ï¥ó¡¦¥ª¥ó¡¦¥ï¥ó¤Ç¤Î¾®µ¤Ì£ÎÉ¤¤»Å³Ý¤±¤ÏºÇÂç¤Î»ý¤ÁÌ£¡£Áê¼ê¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ËÁø¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÆÍÇË¤òÏ¢È¯¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç¤¨¤°¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬¡ÖºÇ¸å¤ÎÀºÅÙ¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã±¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¾ì½ê¤ËÌ£Êý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÃæ¤ÎÁª¼ê¤È¤â¤Ã¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¨¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¶¡¼¥ë¡£¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¯¡¢¥¢¥¶¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼ç¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÇ§¤á¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Öº¸±¦¤É¤Ã¤Á¤â¤Ç¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤â³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â°ÕÍßÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÂåÉ½¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºU17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ÎÂç²ñ¡¢»Ä¤ë2»î¹ç¤Ç¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)