¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Î¥¿¥Õ¤ÊÂÎ¸³¤âÎÈ¤Ë¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½DF·§ÅÄ²ÂÅÍ(RBÂçµÜU18)¤¬¸ì¤ëÀ¤³¦¤Ø¤Î³Ð¸ç
[2.20 Balcom BMW CUP U-17ÆüËÜÂåÉ½ 1-0 U-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½ ¹Åç°ìµå]
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÈU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡£20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î½éÀï¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢DF·§ÅÄ²ÂÅÍ(RBÂçµÜU18)¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö°ìºòÆüµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£·§ÅÄ¤ÏÂçµÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÈRB¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ø¤ÈÎý½¬»²²Ã¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç185cm¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾45Ê¬¤Ç¸òÂå¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎFW¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ·ä¤Ï¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬»²²ÃÀè¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í·ÀÌó¤·¤Æ¤ë¿Í¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¡¢¤â¤¦À¸³è¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤Ë¤Þ¤º»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼¹Ç°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡·è¤·¤ÆÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¡£¡Öµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Àï¤¦»ÑÀª¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¼ºÅÀ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡È·ë²Ì¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò²þ¤á¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»É·ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢²¤½£´¶³Ð¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊ³µ¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎU-17WÇÕ¤Ï¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜÈÖ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÅöÁ³¡¢¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ù¤·¤¤¤³¤È¤ËµîÇ¯U-17WÇÕ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¹Åç¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÀäÂÐ¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂåÉ½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¼¨¤¹¡£»Ä¤ê2»î¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï·§ÅÄ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÈU-17¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤¬³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖHiFA Ê¿ÏÂµ§Ç° 2025 Balcom BMW CUP ¹Åç¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¡£20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î½éÀï¤ÎÀèÈ¯¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢DF·§ÅÄ²ÂÅÍ(RBÂçµÜU18)¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö°ìºòÆüµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£·§ÅÄ¤ÏÂçµÜ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÈRB¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ö¥é¥¬¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ø¤ÈÎý½¬»²²Ã¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬»²²ÃÀè¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í·ÀÌó¤·¤Æ¤ë¿Í¤â²¿¿Í¤«¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¡¢¤â¤¦À¸³è¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤Ë¤Þ¤º»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤«¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼¹Ç°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ°ã¤¦¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡·è¤·¤ÆÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î°ã¤¤¡£¡Öµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Àï¤¦»ÑÀª¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¼ºÅÀ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡È·ë²Ì¡É¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò²þ¤á¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»É·ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢²¤½£´¶³Ð¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤âÆ±»þ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊ³µ¯¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎU-17WÇÕ¤Ï¥¢¥¸¥¢1¼¡Í½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜÈÖ¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÅöÁ³¡¢¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ù¤·¤¤¤³¤È¤ËµîÇ¯U-17WÇÕ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¹Åç¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÀäÂÐ¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½¼¼Â¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂåÉ½¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â¼¨¤¹¡£»Ä¤ê2»î¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï·§ÅÄ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀîÃ¼¶ÇÉ§)