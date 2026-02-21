A¤§! groupËöß·À¿Ìé ÅìËÌ¤ÎÆ»¤Î±Ø¥°¥ë¥á¤Ë´¶·ã º´Æ£ÛÙÎ¤¡¦ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤â»²Àï ¡ÈÆ»¤Î±ØÅÁ¡É2»þ´ÖSP
ËÜÆü2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ªÆ»¤Î±ØÅÁ2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª
¡ù¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁSP¡×
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÄ¾¶á1¤«·î¤ÎÇä¾å¹â1°Ì¤ò²òÅú¸¢3²ó°ÊÆâ¤ËÅö¤Æ¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¥¹¥´¥í¥¯¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¿ÌÜ¤Î¿ô¤À¤±¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ø¿Ê¤à¡£º£²ó¤Ï¡¢ACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¢KEY TO LIT¡¦Ãö¼íÁóÌï¤ËÂ³¤¯¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤¬´ä¼ê¸©°ì´Ø»Ô¡ÖÆ»¤Î±Ø¤À¤¤¤È¤¦¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Å¹ÊÞ¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ¾»ºÉÊ¤Î¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬¤¢¤ê¡Ö¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¡¢Çä¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯Çº¤ß»Ï¤á¤ëº´Æ£¡£¡ÖÉÔÆó²È¤ÎµíÆý¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¸¶ÌÚ¤·¤¤¤¿¤±¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éº´Æ£¤¬1°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
Â³¤¯Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ä¼ò¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢Ì¾»º¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤´ÅöÃÏÌÍ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤âÈ¯¸«¤·¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼¡¤Ê¤ëÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î½÷Í¥¤¬Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ¤¶¤È¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂ¨·è¤·¤¿¤ê¤È¡¢Íê¤â¤·¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤Çº´Æ£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¼¡¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì´ñÀ×¤¬¡£¥í¥±¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡ª¶ì¤·¤¹¤®¤¿¡ª¡×¤È¹æµã¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¼¡¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Î¤È¤¢¤ëÆ»¤Î±Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Çä¾å¤¬¼ïÎà¤´¤È¤È¤¤¤¦²¿¼ïÎà¤â¤Î¥ê¥ó¥´¤ä¡¢Æþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£Ç¼ÉÊ¤ËÍè¤¿ÇÀ²È¤ÎÊý¤«¤éÄÁ¤·¤¤ÌîºÚ¡È¥ä¡¼¥³¥ó¡É¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤Ì£¡ª¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¡ª¡×¤È½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¥ä¡¼¥³¥ó¤Ë´¶Æ°¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¶¾Çþ¤Ê¤É¤â´®Ç½¤·¡¢»î¿©¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸õÊä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¯Æ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢ºÚ¤Î²Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢ºÚ¤Î²Ö¿Ô¤¯¤·¤Î¥°¥ë¥á¤ËÀå¸Ý¡£ºÚ¤Î²Ö¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»î¿©¤¹¤ë¤È¡¢¹¢¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê»×¤ï¤ºÆÀ°Õ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£ºÚ¤Î²Ö¾¦ÉÊ¤Î¤É¤ì¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Æ»¤Î±Ø¤Î±ØÄ¹¤¬³¤¤Î¹¬¤ò»È¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥´¥ê²¡¤·¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ËËöß·¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ëöß·¤ËÂ³¤¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡£Çî³Ø¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¼þÊÕ¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¥ê¥ó¥´¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¸õÊä¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¾»º¤Î¼«Á³½ò¤ò»È¤Ã¤¿¤¿¤³¾Æ¤¤ä¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î»î¿©¤Ç¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÎÉ½ãÀá¤¬ßÚÎö¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤â!?
²Ì¤¿¤·¤Æ3¿Í¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ Æ»¤Î±ØÅÁ¡×¤ÎÂè1Áö¼Ô¤À¤Ã¤¿Éâ½ê¤¬¡¢¥í¥±·Ð¸³¼Ô¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ1°ÌÅö¤Æ¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤â¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£²ÏÆâÂçÏÂ¤¬Éâ½ê¤Î°Õ¸«¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿äÍý¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡ÖÀè¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï²¿ÌäÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚMC¡Û
½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¿º´Æ£ÛÙÎ¤
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
²ÏÆâÂçÏÂ¡¢°æ¿¹Èþ¹¬¡¢²£ß·²Æ»Ò¡¢Éâ½êÈôµ®¡ÊACEes¡Ë¢¨½çÉÔÆ±
¡Ú¥í¥±¥²¥¹¥È¡Û
Ëöß·À¿Ìé¡ÊA¤§! group¡Ë¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã