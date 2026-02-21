ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡Â¼¾å½¡Î´¤Ë°¦¤Î¥À¥á½Ð¤·¡Ö½éÆü¤«¤é¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤Ã¤¹¡×¡¡¸åÇÚ¤Ë´ÓÏ½¼¨¤¹1¹æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤ë¡×¡¡
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥«¥Ö¥¹1¡½8¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¡¡¥á¥µ¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£µ¨¤ÎÂÐ³°»î¹ç½éÂÇÀÊ¤È¤Ê¤ë½é²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀèÇÚ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¡ÈÂç·¿¥ë¡¼¥¡¼¡É¤Ë´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£0¡½1¤Î½é²ó2»à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦¥¥ã¥Î¥ó¤Î94.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.1¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢Ãæ±Û¤¨¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¾¡¼¥ó¤Î³ÎÇ§¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶³Ð¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼«ÂÎ¤âÊÌ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£ÆüÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥·¥«¥´¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¸åÇÚ¤Ë´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¤Î¤¢¤ë¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤ÏÎý½¬¾ì¤«¤é¼Ö¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëµå¾ì¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢µå¾ìÅþÃå¤Ï³«»Ï10Ê¬Á°¡£°ì»þ¤Ï½Ð¾ì¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎËö¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤¢¤ï¤ä¡ÈÃÙ¹ï¡É¤Î¼Âà¤ËÎëÌÚ¤Ï¡Ö½éÆü¤«¤é¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤Ã¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â»î¹çÁ°¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ËÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿Â¼¾å¤Ë¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤³¤Ç¤â¹²¤Æ¤º¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ê¡ÖËÍ¤«¤éÆÃ¤Ë²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£3´§²¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡£Èà¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀèÇÚ¤é¤·¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£