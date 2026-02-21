¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥óÈþ½÷¤¿¤Á¤¬Ä¶Ì¥ÎÏÅª¡ª¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ç¡ÖåºÎï²á¤®¡×¤ÈÏÃÂê½¸¤á¤ë¸µÁª¼ê¤â
¡¡Æü¡¹Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤â¤¹¤Ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·ÐÎò¤«¤é²áµî¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥À¥ê¥¹¥È¤â¡ª¡¡¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥óÈþ½÷¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥¤¥Ã¥¸«
¢£¹âÌÚºÚÆá
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¹âÌÚºÚÆá¡£·»¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ÈÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ëÃíÌÜÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥ÁÂç²ñ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±Ç¯¤Ë¤Ï³èÆ°µòÅÀ¤ò¥ª¥é¥ó¥À¤Ø°Ü¤·¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¡£
¡¡Ëå¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¤È¶¦¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿2017Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤È¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î1Âç²ñ¤Ç2¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¢£ÀÐÀî²Â½ã
¡¡ÂîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬»³¸ý¸©½Ð¿È¤ÎÀÐÀî²Â½ã¡£¸µÂîµåÁª¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÂîµå¤ÎÏÓ¤òËá¤¯¤È¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤ÎÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¡£¡È°¦¤Á¤ã¤ó2À¤¡É¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ë¡¢Ê¡¸¶°¦¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¥Ï¥¦¥¹JSCÂîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ëÃæ¡¢2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï½÷»ÒÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½÷»ÒÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥½¥ÁÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç3ºÐ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢2008Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥¯¥é¥¹¶¥µ»²ñ¤Ë»²²Ã¡£¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£2014Ç¯¤Î¥½¥ÁÂç²ñ¤ÇÇ°´ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î2017Ç¯4·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£°Ê¹ß¤Ï¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉ¹¾å¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë·ëº§¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡ÖåºÎï²á¤®¤ÆÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤â
¢£Ä¬ÅÄÎè»Ò
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÄ¬ÅÄÎè»Ò¡£¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤«¤é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2002Ç¯¤«¤é»°ÍÎÅÅµ¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤Ë½êÂ°¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¾®Ìºµ×Èþ»Ò¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥¢¤Ï¡È¥ª¥°¥·¥ª¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ëÃæ¡¢2008Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤Ë¥Ú¥¢¤Ç½Ð¾ì¡£5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¡£ËÌµþÂç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¥ª¥°¥·¥ª¤Ï¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¡£Ä¬ÅÄ¤ÏÆüËÜ¥æ¥Ë¥·¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÓÅÄ¿®ÂÀÏº¤Èº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£¡È¥¤¥±¥·¥ª¡É¥Ú¥¢¤Ï2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Ä¬ÅÄ¤ÏÆ±Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î30Æü¤ËÅö»þ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÁýÅèÎµÌé¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò¡¢¤½¤·¤Æ2017Ç¯8·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µÆÃÓºÌ²Ö
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤ÎµÆÃÓºÌ²Ö¡£Ãæ³Ø¹»»þÂå¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È1500m¤Ë½Ð¾ì¡£2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ½÷»Ò¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£½à·è¾¡¤Ë¹âÌÚºÚÆá¡¢ÈþÈÁ¤Î»ÐËå¤È¶¦¤Ë¥«¥Ê¥ÀÀï¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¾»Âç²ñ³«ºÅ¸å¤Î4·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ÎËÌµþÂç²ñ¤È³«ºÅÃæ¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï²òÀâ¼Ô¤âÃ´Åö¡£NHK¤ÎÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤ÆÆâÍÆ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Ä¹Åç·½°ìÏº¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¹âÌÚºÚÆá¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¤Î¡Ö¤¿¤«¡×¤Î»ú¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
°úÍÑ¡§¡Ö¹âÌÚºÚÆá¡×Instagram¡Ê¡÷nana.takagi¡Ë
¡ÖÀÐÀî²Â½ã¡×Instagram¡Ê¡÷kasumi.ishikawa_official¡Ë
¡ÖÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡×Instagram¡Ê¡÷kanako_m_official¡Ë
¡ÖÀõÈøÈþÏÂ¡×Instagram¡Ê¡÷asaomiwa1986_official¡Ë
¡ÖµÆÃÓºÌ²Ö¡×Instagram¡Ê¡÷ayaka.kiku¡Ë
