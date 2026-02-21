¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡¦Çî°á¤³¤è¤ê¡¢ÍÌ¾¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¤Î¡È¤ä¤é¤«¤·¡É¤ò¹ðÇò¡Ö¤Á¤¬¤¦¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×¡Ö²¶¤â½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¡¦Çî°á¤³¤è¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»¨ÃÌÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£ÀèÇÚ¤ÎÇò¾å¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¤äÆ±´ü¤ÎÂëÎæ¥ë¥¤¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÍö¡×¤Çµ¯¤³¤·¤¿¡È¼ºÇÔ¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö°ìÍö¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¼ºÇÔ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤³¤è¤ê¤µ¤ó¡Ê33¡§26¤´¤í¡Ë
¡¡¡Ö°ìÍö¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤¤ÍÌ¾Å¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥í¥á¥ó¤Ë¤â¥Õ¥Ö¥¤µ¤óÉ®Æ¬¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤è¤ê¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡õ¥ë¥¤¤µ¤ó¤ÈÆ±Å¹¤òË¬¤ì¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤È¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÈ¾½Ï±ö¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡×¤ò¿©¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ëÈ¾½Ï¤¿¤Þ¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤ÏÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤Þ¤´¤È¡¢¥ë¥¤¤µ¤ó¤¬åºÎï¤ËÇí¤¤¤¿¤¿¤Þ¤´¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î°ã¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤Á¤¬¤¦¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×¡Ö²¶¤â½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤ó¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°¥¤ìw¡×¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKoyori ch. Çî°á¤³¤è¤ê - holoX -¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö°ìÍö¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤¿¼ºÇÔ¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤³¤è¤ê¤µ¤ó¡Ê33¡§26¤´¤í¡Ë
¡¡¡Ö°ìÍö¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤¬ÈþÌ£¤·¤¤ÍÌ¾Å¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¥í¥á¥ó¤Ë¤â¥Õ¥Ö¥¤µ¤óÉ®Æ¬¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤è¤ê¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥Ö¥¤µ¤ó¡õ¥ë¥¤¤µ¤ó¤ÈÆ±Å¹¤òË¬¤ì¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤È¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡ÖÈ¾½Ï±ö¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡×¤ò¿©¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤ëÈ¾½Ï¤¿¤Þ¤´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤ÏÌµ»Ä¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤Þ¤´¤È¡¢¥ë¥¤¤µ¤ó¤¬åºÎï¤ËÇí¤¤¤¿¤¿¤Þ¤´¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î°ã¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇú¾Ð¡£¡Ö¤Á¤¬¤¦¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×¡Ö²¶¤â½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤ó¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°¥¤ìw¡×¡ÖÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖKoyori ch. Çî°á¤³¤è¤ê - holoX -¡×